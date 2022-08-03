Грибна солянка: простий рецепт приготування

Грибна солянка – не тільки смачна, але й дуже корисна страва. Рецептом поділилася наша глядачка Оксана, яка готувала цю страву для Богдана Юсипчука! Дізнайтеся простий рецепт грибної солянки в нашому матеріалі.

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Складові:

Солоні грузді – 600 г

Печериці – 100 г

Цибуля – 4 шт.

Корінь петрушки

Солоні огірки з кропом – 3 шт.

Олія – 2 ст. л.

Помідори – 4 шт.

Каперси – 1 ч. л.

Чорний перець горошком

Лимон – 2 шт.

Оливки

Лист лавровий

Молоко

Зелень, сметана за смаком

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Приготування:

Солоні грузді промити й залити молоком на 10–15 хвилин. Печериці відварити в 2 л води. Грибний бульйон зберегти. Усі гриби нарізати скибочками. Цибулю й корінь петрушки подрібнити. Огірки очистити від шкірки та насіння, тонко нарізати. Потім залити склянкою грибного бульйону й варити 10 хв. У великій пательні обсмажувати подрібнену цибулю, петрушку та всі гриби 6–7 хв. Влити залишки грибного бульйону, варити 10 хв. Помідори обдати окропом, зняти шкірку, нарізати тонкими скибочками. В солянку додати помідори, тушковані огірки з бульйоном. Покласти перець, лавровий лист і каперси. Готувати ще 5 хв. Зняти солянку з вогню, вийняти лавровий лист. Якщо необхідно, приправити сіллю та перцем. Розкласти по тарілках оливки, залити готовою солянкою. Подавати зі скибочками лимона, зеленню та сметаною.

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Video: Грибна солянка: простий рецепт приготування Грибна солянка - смачна й корисна страва. Рецептом поділилася наша глядачка Оксана, яка готувала дану страву для Богдана Юсипчука! Дізнайтеся простий рецепт грибної солянки в матеріалі