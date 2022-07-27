Осветляем волосы корицей в домашних условиях!

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Все буде добре

Как осветлить волосы на два тона без краски?

27.07.2022

Многие женщины мечтают преобразиться, но любая краска, даже самая дорогая принесет вред вашим волосам. Но косметолог Ольга Сеймур знает, как выйти из этой ситуации! Эксперт заверила – вы можете осветлить волосы и при этом даже укрепить их! Для этого приготовьте специальную маску на основе корицы, которая убирает пигмент волоса и аккуратно его заполняет. Шевелюра станет светлее на 2 тона уже после первого применения!

Ингредиенты:

Корица – 3 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Кондиционер для волос – 6 ст. л.

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Смешайте мед с корицей. Мед обязательно должен быть жидким. Если же он засахарился, то растопите его на водяной бане.

Очень важно тщательно перемешать ингредиенты, чтобы мед вобрал в себя корицу. Затем добавьте кондиционер или бальзам для волос.

Если волосы кудрявые или сухие, добавить 2 ч. л. оливкового масла.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Маску можно нанести как щеткой, так и просто втирая ее руками.

ВАЖНО: не наносите маску на корни волос, корица может оставить ожог на коже головы.

После нанесения наденьте банную шапочку или накройте волосы полиэтиленом, укутайте сверху махровым полотенцем. Через 30 минут снимите полиэтилен и полотенце. Держите маску еще 3-5 часов.

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