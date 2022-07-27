Осветляем волосы корицей в домашних условиях!

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Все буде добре

Як висвітлити волосся на 2 тони без фарби?

27.07.2022

Багато жінок мріють перевтілитися, але будь-яка фарба, навіть найдорожча, завдає шкоди вашому волоссю. Але косметолог Ольга Сеймур знає, як вийти з цієї ситуації! Експерт запевнила – ви можете освітлити волосся і при цьому навіть зміцнити їх! Для цього приготуйте спеціальну маску на основі кориці, яка прибирає пігмент волосся і акуратно його заповнює. Шевелюра стане світліша на 2 тони вже після першого застосування!

Складові:

Кориця – 3 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Кондиціонер для волосся – 6 ст. л.

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Змішайте мед з корицею. Мед обов’язково повинен бути рідким. Якщо ж він засахарився, то розтопіть його на водяній бані.

Дуже важливо ретельно перемішати інгредієнти, щоб мед увібрав в себе корицю. Потім додайте кондиціонер або бальзам для волосся.

Якщо волосся кучеряве або сухе, додайте 2 ч. л. оливкової олії.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Маску можна нанести як щіткою, так і просто втираючи її руками.

ВАЖЛИВО: не наносіть маску на коріння волосся, кориця може залишити опік на шкірі голови.

Після нанесення надіньте банну шапочку або накрийте волосся поліетиленом, укутайте зверху махровим рушником. Через 30 хвилин зніміть поліетилен і рушник. Тримайте маску ще 3-5 годин.

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