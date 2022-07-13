Запеканка творожная как в садике: рецепт с фото

Творожная запеканка «как в садике»: рецепт Лизы Глинской
Наверняка все помнят творожную запеканку, которую нам готовили в детском саду! Она не только очень вкусная, но и полезная. Приготовьте творожную запеканку «как в садике» по рецепту Елизаветы Глинской. Процесс приготовления такого завтрака займет 10 минут, после чего вы получите вкусное и сытное блюдо!
Ингредиенты для творожной запеканки «как в садике»:
- Творог (жирностью не менее 9%) – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Манка – 2 ст. л. без горки
- Цедра и сок половинки апельсина
- Сливки (жирностью не менее 20%) – 150 мл
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Приготовление творожной запеканки «как в садике»:
- Все ингредиенты тщательно взбить с помощью блендера.
- Смазать форму сливочным маслом, присыпать манкой и вылить туда творожную массу.
- Отправить в духовку при 175 градусах на 40 минут.
- Затем уменьшить температуру до 150 градусов и продержать еще 40 минут.
- Сделайте запеканку с вечера и оставьте в форме до утра.
- Подавайте творожную запеканку к завтраку со сметаной или вареньем.
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