Запеканка творожная как в садике: рецепт с фото

Творожная запеканка «как в садике»: рецепт Лизы Глинской

Наверняка все помнят творожную запеканку, которую нам готовили в детском саду! Она не только очень вкусная, но и полезная. Приготовьте творожную запеканку «как в садике» по рецепту Елизаветы Глинской. Процесс приготовления такого завтрака займет 10 минут, после чего вы получите вкусное и сытное блюдо!

Ингредиенты для творожной запеканки «как в садике»:

Творог (жирностью не менее 9%) – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Манка – 2 ст. л. без горки

Цедра и сок половинки апельсина

Сливки (жирностью не менее 20%) – 150 мл

Больше по теме: Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой



Приготовление творожной запеканки «как в садике»:

Все ингредиенты тщательно взбить с помощью блендера. Смазать форму сливочным маслом, присыпать манкой и вылить туда творожную массу. Отправить в духовку при 175 градусах на 40 минут. Затем уменьшить температуру до 150 градусов и продержать еще 40 минут. Сделайте запеканку с вечера и оставьте в форме до утра. Подавайте творожную запеканку к завтраку со сметаной или вареньем.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре