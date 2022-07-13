Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Сирна запіканка «як у садочку»: рецепт Лізи Глинської

13.07.2022

Напевно, всі пам’ятають сирну запіканку, яку нам готували в дитячому садку! Вона не тільки дуже смачна, а й корисна. Приготуйте сирну запіканку «як у садочку» за рецептом Єлизавети Глинської. Процес приготування такого сніданку займе 10 хвилин, після чого ви отримаєте смачну і ситну страву!

Інгредієнти для сирної запіканки «як у садочку»:

  • Сир (жирністю не менше 9%) – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Манка – 2 ст. л. без гірки
  • Цедра і сік половинки апельсина
  • Вершки (жирністю не менше 20%) – 150 мл

Більше на тему: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової
сирна запіканка як в садку

Приготування сирної запіканки «як у садочку»:

  1. Всі інгредієнти ретельно збити за допомогою блендера.
  2. Змастити форму вершковим маслом, присипати манкою і вилити туди сирну масу.
  3. Відправити в розігріту до 175 градусів духовку на 40 хвилин.
  4. Потім зменшити температуру до 150 градусів і протримати ще 40 хвилин.
  5. Зробіть запіканку з вечора та залиште у формі до ранку.
  6. Подавайте запіканку до сніданку зі сметаною або варенням.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Запіканка сирна "як в садочку": рецепт з фото
Все буде добре

Рецепт сирної запіканки

 Запіканка сирна "як в садочку": рецепт з фото
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

 суп с фрикадельками рецепт
Все буде добре

Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

 Запіканка сирна "як в садочку": рецепт з фото
Все буде добре

Що означають родимки: трактування від Олени Курилової

 маска от пигментных пятен
Все буде добре

Як позбутися пігментних плям? Рецепт унікальної маски!

 Запіканка сирна "як в садочку": рецепт з фото
Все буде добре

Як уникнути укусу бджоли? Поради Костянтина Грубича
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати