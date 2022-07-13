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Все буде добре

Как избавиться от пигментных пятен? Рецепт уникальной маски!

13.07.2022

Весеннее солнышко вызывает не только улыбку на лице, но и пигментные пятна. Как избавится от нежелательной пигментации в домашних условиях, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры? Эксперт-косметолог Оля Метельская поделилась рецептом маски, которая избавит от пигментных пятен на лице всего за 5 гривен! 

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маска от пигментных пятен

Ингредиенты:

  • Листья петрушки – пучок
  • Отвар корня одуванчика – 2 ст. л.
  • Лимон – 1–3 кусочка
  • Гороховая мука – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Зелень петрушки измельчить в блендере.
  2. Очистить лимон и нарезать кусочками.
  3. Добавить лимон к петрушке и еще раз измельчить в блендере.
  4. Для маски возьмите 3 чайных ложки зелени с лимоном.
  5. Добавить в смесь отвар корня одуванчика, гороховую муку и перемешать.

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Особенности применения:

  1. Маску необходимо использовать сразу после приготовления.
  2. Нанести маску на очищенную кожу лица, оставить на 15 минут, затем смыть теплой водой.
  3. Делать маску три раза в неделю курсом в 14 дней.
  4. Для профилактики достаточно делать процедуру 2–3 раза в месяц. 

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