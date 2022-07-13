Как избавиться от пигментных пятен? Рецепт уникальной маски!

Весеннее солнышко вызывает не только улыбку на лице, но и пигментные пятна. Как избавится от нежелательной пигментации в домашних условиях, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры? Эксперт-косметолог Оля Метельская поделилась рецептом маски, которая избавит от пигментных пятен на лице всего за 5 гривен!

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Ингредиенты:

Листья петрушки – пучок

Отвар корня одуванчика – 2 ст. л.

Лимон – 1–3 кусочка

Гороховая мука – 1 ст. л.

Приготовление:

Зелень петрушки измельчить в блендере. Очистить лимон и нарезать кусочками. Добавить лимон к петрушке и еще раз измельчить в блендере. Для маски возьмите 3 чайных ложки зелени с лимоном. Добавить в смесь отвар корня одуванчика, гороховую муку и перемешать.

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Особенности применения:

Маску необходимо использовать сразу после приготовления. Нанести маску на очищенную кожу лица, оставить на 15 минут, затем смыть теплой водой. Делать маску три раза в неделю курсом в 14 дней. Для профилактики достаточно делать процедуру 2–3 раза в месяц.