Як позбутися пігментних плям? Рецепт унікальної маски!
Весняне сонечко викликає не тільки посмішку на обличчі, а й пігментні плями. Як позбутися небажаної пігментації в домашніх умовах, не витрачаючи гроші на дорогі салонні процедури? Експерт-косметолог Оля Метельська поділилася рецептом маски, яка позбавить пігментних плям на обличчі лише за 5 гривень!
Більше на тему: Маска від «гусячих лапок» навколо очей
Складові:
- Листя петрушки – пучок
- Відвар кореня кульбаби – 2 ст. л.
- Лимон – 1–3 шматочки
- Горохове борошно – 1 ст. л.
Приготування:
- Зелень петрушки подрібнити в блендері.
- Очистити лимон і нарізати шматочками.
- Додати лимон до петрушки і ще раз подрібнити в блендері.
- Для маски візьміть 3 чайні ложки зелені з лимоном.
- Додати в суміш відвар кореня кульбаби, горохове борошно та перемішати.
Більше на тему: Рецепт крему для обличчя від Марлен Дітріх
Особливості застосування:
- Маску необхідно використовувати відразу після приготування.
- Нанести маску на очищену шкіру обличчя, залишити на 15 хвилин, потім змити теплою водою.
- Робити маску тричі на тиждень курсом у 14 днів.
- Для профілактики достатньо робити процедуру 2–3 рази на місяць.