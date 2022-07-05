Как приготовить смузи: пошаговый рецепт

Фруктовый смузи для ангельского голоса
05.07.2022
Хотите насытить организм витаминами и одновременно улучшить работу своих голосовых связок? Или нуждаетесь в обновлении голоса после длительной болезни? Читайте рецепт фруктового смузи в нашем материале.
Ингредиенты:
- Виноград без косточки — 100 г
- Яблоки — 200 г
- Мед — 20 мг
- Вода — 40 мг
- Зеленый чай — 0,25 г
- Фрукты для украшения смузи
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Способ приготовления:
- Яблоки необходимо очистить от кожуры и положить в блендер. Взбиваем. Добавляем воду.
- Берем виноград, предварительно очистив его от косточек. Теперь добавляем мед и еще немного взбиваем.
- Добавляем к смеси зеленый чай, но не весь сразу, смотрим по консистенции нашего смузи.
Приятного аппетита!