Як приготувати смузі: покроковий рецепт

Фруктовий смузі для янгольського голосу

Хочете наситити організм вітамінами й водночас поліпшити роботу своїх голосових зв’язок? Або ж потребуєте відновлення голосу після тривалої простуди? Читайте рецепт фруктового смузі у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Виноград без кісточки – 100 г

Яблука – 200 г

Мед – 20 мг

Вода – 40 мг

Зелений чай – 0,25 г

Фрукти для прикрашання смузі

Більше на тему: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково

Спосіб приготування:

Яблука необхідно очистити від шкірки та скласти у блендер. Збиваємо. Додаємо воду. Беремо виноград, попередньо очистивши його від кісточок. Тепер додаємо мед і ще трохи збиваємо. Додаємо до суміші зелений чай, але не весь одразу, орієнтуємося на консистенцію нашого смузі.

Смачного!

Video: Фруктовий смузі для янгольського голосу Смузі - смачний і дуже корисний напій з натуральних продуктів. Існує багато способів, як приготувати смузі. Ми пропонуємо спробувати смузі з яблук і винограду за рецептом експертів Все буде добре