Как сделать средство для загара в домашних условиях

Средство для загара своими руками
30.06.2022
Чтобы не обгореть на пляже, загорать нужно только утром или вечером, а также использовать качественные средства по уходу за кожей. И вовсе не обязательно покупать их в магазине. Как приготовить средство для загара и маску для обгоревшей кожи в домашних условиях, читайте в нашем материале.
Средство для загара
Ингредиенты:
- Натуральный молотый кофе – 50 г
- Ореховое масло – 100 мг
Приготовление:
- Ингредиенты смешать, вылить в темную бутылочку и поставить в темное прохладное место на 7-14 дней.
- Время от времени баночку нужно взбалтывать, а по истечении срока отфильтровать полученную смесь.
Больше по теме: Топ-10 украинских пляжей
Маска для обгоревшей кожи
Ингредиенты:
- Картошка отварная – 2 шт.
- Сметана или кефир – 200 г
Приготовление:
- Измельчить картошку, добавить сметану или кефир. Все хорошенько смешать и поставить в холодильник на 10-15 минут.
- Наносить на кожу и держать минимум 40 минут. Маска поможет успокоить кожу, уменьшить волдыри и покраснение.
Video: Средство для загара своими руками
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре