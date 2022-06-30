Как сделать средство для загара в домашних условиях

Средство для загара своими руками

Чтобы не обгореть на пляже, загорать нужно только утром или вечером, а также использовать качественные средства по уходу за кожей. И вовсе не обязательно покупать их в магазине. Как приготовить средство для загара и маску для обгоревшей кожи в домашних условиях, читайте в нашем материале.



Средство для загара

Ингредиенты:

Натуральный молотый кофе – 50 г

Ореховое масло – 100 мг

Приготовление:

Ингредиенты смешать, вылить в темную бутылочку и поставить в темное прохладное место на 7-14 дней. Время от времени баночку нужно взбалтывать, а по истечении срока отфильтровать полученную смесь.

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Маска для обгоревшей кожи

Ингредиенты:

Картошка отварная – 2 шт.

Сметана или кефир – 200 г

Приготовление:

Измельчить картошку, добавить сметану или кефир. Все хорошенько смешать и поставить в холодильник на 10-15 минут. Наносить на кожу и держать минимум 40 минут. Маска поможет успокоить кожу, уменьшить волдыри и покраснение.

Video: Средство для загара своими руками Средство для загара можно сделать всего из 2 простых ингредиентов. Рассказываем, как в домашних условиях сделать средство для загара и маску после загара, в материале

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