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Все буде добре

Засіб для засмаги своїми руками

30.06.2022

Щоб не обгоріти на пляжі, загоряти потрібно тільки вранці або ввечері, а також використовувати якісні засоби для догляду за шкірою. І зовсім не обов’язково купувати їх у магазині. Як у домашніх умовах приготувати засіб для засмаги  і маску для обгорілої шкіри, читайте в нашому матеріалі.  

Як зробити засіб для засмаги в домашніх умовах

Засіб для засмаги

Інгредієнти:

  • Натуральна мелена кава – 50 г
  • Горіхова олія – 100 мг

Приготування:

  1. Інгредієнти змішати, вилити в темну пляшку і поставити в темне прохолодне місце на 7-14 днів.
  2. Час від часу баночку потрібно збовтувати, а по закінченню терміну відфільтрувати отриману суміш.  

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Маска для обгорілої шкіри

Інгредієнти:

  • Картопля варена – 2 шт.  
  • Сметана або кефір – 200 г

Приготування:

  1. Розім’яти картоплю, додати сметану або кефір. Усе добре змішати і поставити в холодильник на 10-15 хвилин.  
  2. Наносити на шкіру і тримати мінімум 40 хвилин. Маска допоможе заспокоїти шкіру, зменшити пухирі та почервоніння.

Video: Засіб для засмаги своїми руками

Засіб для засмаги можна зробити всього з 2 простих інгредієнтів. Розповідаємо, як у домашніх умовах зробити засіб для засмаги і маску після засмаги, в матеріалі

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