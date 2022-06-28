Ми з України: Уроженец Казахстана спасает украинцев от оккупации и смерти| Все буде добре

Ми з України: Уроженец Казахстана спасает украинцев от оккупации и смерти

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы побеседовали с Константином Кястутисовичем. Мужчина три года назад переехал в Украину из Казахстана. За такое короткое время Украина стала для него родным домом. Когда началась полномасштабная война, Костя твердо решил остаться и помогать людям с эвакуацией и гуманитарным обеспечением.

Ровно три года назад Константин получил политическое убежище в Украине. Сейчас спасает украинских детей, рискуя своей жизнью. Его собственное жилье расположено в Буче, которое оборонялось от российских войск на подступах к Киеву. После продолжительных вражеских обстрелов, в городе осталось десятки поврежденных домов.

«Когда мне было тяжело, Украина дала мне защиту. Украина стала для меня родной. До этого я говорил, что люблю Украину, но я здесь не родился. Сейчас, вероятно, скажу смело, что я здесь родился. Потому что за последние месяцы действительно мог умереть здесь, но Бог защитил меня, и я родился в Украине», – признался мужчина.

Он рассказал, что до боевый действий в Буче приютил у себя семью из Гостомеля, которая также попала под обстрелы российских оккупантов. Пока мужчина временно проживает у человека, которого знает не так давно. Тот отдал свою комнату, а сам переехал на кухню.

Ежедневно к Косте обращаются друзья и совсем незнакомые люди, чтобы вывезти кого-нибудь из опасности. Рискуя собственной жизнью, он садится за руль машины, бесплатно предоставленной одной из компаний, и едет спасать украинцев от оккупации.

Украинцы – не россияне. Это разные народы, поверьте мне!

Именно украинцы спасли Костю и его помощников от плена.

«Люди, которым мы привозили еду, которые стали между нами и орками, — жители Ворзеля. Они сказали, что это наши ангелы, и мы их не отдадим. Вам придется убить нас. Это был очень серьезный момент в моей жизни! Я горжусь тем, что сейчас в Украине! Горжусь тем, что могу находиться рядом с таким сильным и прекрасным народом! С этой великой нацией!»

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