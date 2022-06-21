Ми з України: История о Наталии Павлюк | Все буде добре

Ми з України: Во франковском лицее изготовили более 30 тысяч питательных батончиков для защитников Украины

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем о Наталии Павлюк, которая занимается изготовлением энергетических батончиков для украинских военных. Подробности – далее в материале STB.UA.

Для общей победы многим украинцам пришлось переквалифицироваться. Похожая история произошла и с Наталией Павлюк, которая до войны учила детей в Ивано-Франковске. Героиня программы услышала о необходимости военных в энергетических батончиках и решила их готовить в лицее имени М. Сабата.

За это время удалось отправить уже более 30 тысяч штук таких вкусностей, а продукция получила сертификат качества.

«Мы производим батончики со второго марта. За предыдущие месяцы люди приносили много продуктов, но сейчас они уже иссякают, а запросы продолжают поступать. Ребята говорят, что батончики очень хорошие: в любое время, где угодно можно съесть. Они очень питательные, энергетические. Один такой имеет примерно 100 г, но он очень калориен. Батончик отвечает всем требованиям, может долго храниться. Чтобы было безопасно – имеем сертификат качества от Госпродпотребслужбы», – говорит Наталья Павлюк.

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