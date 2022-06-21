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Все буде добре

Ми з України: У франківському ліцеї виготовили понад 30 тисяч поживних батончиків для захисників України

21.06.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про Наталію Павлюк, яка займається виготовленням енергетичних батончиків для українських військових. Подробиці –  далі в матеріалі STB.UA. 

Ми з України: історія про Наталію Павлюк | Все буде добре

Задля спільної перемоги багатьом українцям довелося перекваліфікуватись. Схожа історія сталася і з Наталією Павлюк, яка до війни навчала дітей у Івано-Франківську. Героїня програми почула про потребу військових у енергетичних батончиках і вирішила їх готувати у ліцеї імені М. Сабата. 

За цей час вдалося відправити вже більше 30 тисяч штук таких смаколиків, а продукція отримала сертифікат якості. 

«Ми виготовляємо батончики з другого березня. За попередні місяці люди приносили багато продуктів, але зараз вони вже вичерпуються, а запити продовжують надходити. Хлопці кажуть, що батончики дуже добрі: будь-коли, будь-де можна з’їсти. Вони поживні, енергетичні. Один такий має приблизно 100 г, але він дуже калорійний. Батончик відповідає всім вимогам, може довго зберігатися. Аби було безпечно – маємо сертифікат якості від Держпродспоживслужби», –  каже Наталія Павлюк.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

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