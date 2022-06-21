Ми з України: История о Софие Коломиец | Все буде добре

Ми з України: 97-летняя София Коломиец отдает последнюю копейку для помощи ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем о 97-летней Софии Коломиец, помогающей бойцам ВСУ. Подробности – далее в материале STB.UA.

97-летняя София Коломиец пережила Голодомор и Вторую мировую войну, но даже не могла предположить, что война снова придет в ее дом. Внуки женщины защищают Украину в рядах ВСУ, а сердце бабушки болит за каждого воина, рискующего своей жизнью.

София Филипповна решила помочь бойцам. Волонтеры из Одесской области приехали к пенсионерке, чтобы купить яйца для блюд, которые готовят для военных на фронте. Но София была готова отдать последнюю копейку для помощи ВСУ.

Просила, чтобы на деньги, которые она дает, купили воду для военных. Волонтер Алена говорит: не могла взять у старушки деньги.

«По телевизору услышала, что война, а на следующий день забрали моих внуков в армию», — вспоминает пенсионерка.

Она искренне желает, чтобы ее внуки были живы, ведь хочет еще раз их увидеть.

Волонтер рассказывает, что после долгих уговоров средства у бабушки таки пришлось взять. На них военным на фронт закупили воду и другие продукты.

«Знаете, как на душе легко, как что-то дал и помог чем-нибудь. Это самое главное, когда чем-то можешь помочь», — говорит пенсионерка.

Женщина готова отдать последнее, ведь как никто не знает, что такое беда. Софья Филипповна вспоминает: когда был Голодомор, то ели любые росшие травы. Выросла женщина без отца, потому что его убили во время Второй мировой войны.

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