Как правильно наносить тональный крем
Секрет идеального тона лица кроется в тональном креме. Но часто неумелость в нанесении средства не только не скрывает недостатки, а и наоборот, подчеркивает их! О том, как правильно наносить тональный крем, мы расскажем вам сегодня. Приготовьтесь узнать парочку секретов!
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Этап № 1. Подготовка кожи
Перед нанесением макияжа нужно тщательно подготовить кожу.
- Сначала очищаем лицо с помощью специальных косметических средств.
- Затем восстанавливаем баланс кожи с помощью подходящего тоника.
- После данных процедур кожа подсушивается, поэтому нужно нанести увлажняющий крем. Делаем это легкими похлопывающими движениями. Тереть или растягивать кожу категорически нельзя! Ждем 5 мин, пока впитается крем.
- Если на коже имеются серьезные недостатки, нужно их замаскировать с помощью консилера.
- Еще одна хитрость – это праймер. Наносим немного средства на проблемные участки. Праймер выбирается в соответствии с вашими недостатками (расширенные поры, покраснения, угри и т. д.).
- Ждем, пока праймер сделает свою работу, и только потом наносим тональный крем.
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Этап № 2. Нанесение тонального крема
Наносить и растушевывать продукт можно спонжем, кисточкой или кончиками пальцев. Все зависит от ваших желаний и предпочтений. Не забудьте про шею, уши и линию роста волос. Резкие перепады тона и его четкие контуры испортят ваш макияж. Держитесь меры. Слишком толстый слой тонального подчеркнет все складки и выступы на лице, но в то же время его должно быть достаточно для распределения по всему лицу.
- Нанесение пальцами. Большинство визажистов советуют наносить тональник кончиками пальцев. Таким образом тон получается легким и незаметным. Не забудьте помыть руки перед нанесением средства! Также не забудьте разогреть пальцы: тепло поможет крему растаять и сделать его структуру невесомой. Наносим тон по массажным линиям легкими похлопывающими движениями. На зоны шелушения кожи средство наносим вбивающими движениями, дабы скрыть недостаток.
- Спонжи. Не менее популярным способом нанесения тонального крема является спонж. Модная новинка среди спонжев – это бьюти-блендеры. Это синтетические спонжи конусообразной формы. Сначала его нужно намочить, а затем выжать всю воду. На лоб, щеки и подбородок наносим по 1-й капле тонального средства и приступаем к растушевке. Двигаться нужно от центра лица к его краям плавными мягкими движениями. После каждого использования тщательно вымываем и высушиваем бьюти-блендер, дабы воспрепятствовать размножению бактерий.
- Нанесение кистью. Для качественного нанесения тональной основы кистью нужно сделать правильный выбор данного аксессуара. Подходящая кисть имеет плоскую форму, изготовлена из синтетических волокон и достаточно упругая. Набираем тональное средство, ставим точки на лице и растушевываем их, не пропуская никаких участков. Двигаемся от центра к контурам лица. В сложных участках крем нужно наносить похлопывающими движениями. После каждого нанесения тонального средства кисть нужно вымыть и высушить.
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Этап № 3. Завершение
Фиксируем тон рассыпчатой минеральной пудрой. Она сглаживает рельеф кожи и скрывает мелкие морщинки и недостатки.