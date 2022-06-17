Секрет идеального тона лица кроется в тональном креме. Но часто неумелость в нанесении средства не только не скрывает недостатки, а и наоборот, подчеркивает их! О том, как правильно наносить тональный крем, мы расскажем вам сегодня. Приготовьтесь узнать парочку секретов!

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Этап № 1. Подготовка кожи

Перед нанесением макияжа нужно тщательно подготовить кожу.

Сначала очищаем лицо с помощью специальных косметических средств. Затем восстанавливаем баланс кожи с помощью подходящего тоника. После данных процедур кожа подсушивается, поэтому нужно нанести увлажняющий крем. Делаем это легкими похлопывающими движениями. Тереть или растягивать кожу категорически нельзя! Ждем 5 мин, пока впитается крем. Если на коже имеются серьезные недостатки, нужно их замаскировать с помощью консилера. Еще одна хитрость – это праймер. Наносим немного средства на проблемные участки. Праймер выбирается в соответствии с вашими недостатками (расширенные поры, покраснения, угри и т. д.). Ждем, пока праймер сделает свою работу, и только потом наносим тональный крем.

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Этап № 2. Нанесение тонального крема

Наносить и растушевывать продукт можно спонжем, кисточкой или кончиками пальцев. Все зависит от ваших желаний и предпочтений. Не забудьте про шею, уши и линию роста волос. Резкие перепады тона и его четкие контуры испортят ваш макияж. Держитесь меры. Слишком толстый слой тонального подчеркнет все складки и выступы на лице, но в то же время его должно быть достаточно для распределения по всему лицу.

Нанесение пальцами. Большинство визажистов советуют наносить тональник кончиками пальцев. Таким образом тон получается легким и незаметным. Не забудьте помыть руки перед нанесением средства! Также не забудьте разогреть пальцы: тепло поможет крему растаять и сделать его структуру невесомой. Наносим тон по массажным линиям легкими похлопывающими движениями. На зоны шелушения кожи средство наносим вбивающими движениями, дабы скрыть недостаток. Спонжи. Не менее популярным способом нанесения тонального крема является спонж. Модная новинка среди спонжев – это бьюти-блендеры. Это синтетические спонжи конусообразной формы. Сначала его нужно намочить, а затем выжать всю воду. На лоб, щеки и подбородок наносим по 1-й капле тонального средства и приступаем к растушевке. Двигаться нужно от центра лица к его краям плавными мягкими движениями. После каждого использования тщательно вымываем и высушиваем бьюти-блендер, дабы воспрепятствовать размножению бактерий. Нанесение кистью. Для качественного нанесения тональной основы кистью нужно сделать правильный выбор данного аксессуара. Подходящая кисть имеет плоскую форму, изготовлена из синтетических волокон и достаточно упругая. Набираем тональное средство, ставим точки на лице и растушевываем их, не пропуская никаких участков. Двигаемся от центра к контурам лица. В сложных участках крем нужно наносить похлопывающими движениями. После каждого нанесения тонального средства кисть нужно вымыть и высушить.

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Этап № 3. Завершение

Фиксируем тон рассыпчатой минеральной пудрой. Она сглаживает рельеф кожи и скрывает мелкие морщинки и недостатки.