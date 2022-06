Секрет ідеального тону обличчя криється в тональному кремі. Але часто незнання правил нанесення засобу не тільки не приховує недоліки, а й навпаки, підкреслює їх! Про те, як правильно наносити тональний крем, ми розповімо вам сьогодні. Приготуйтеся дізнатися кілька секретів!

Етап № 1. Підготовка шкіри

Перед нанесенням макіяжу потрібно ретельно підготувати шкіру.

Етап № 2. Нанесення тонального крему

Наносити та розтушовувати продукт можна спонжем, пензликом або кінчиками пальців. Все залежить від ваших бажань та вподобань. Не забувайте про шию, вуха та лінію росту волосся. Різкі перепади тону і його чіткі контури зіпсують ваш макіяж. Тримайтеся міри. Надто товстий шар тонального крему підкреслить всі складки та виступи на обличчі, але водночас його повинно бути достатньо для розподілу по всьому обличчю.

Етап № 3. Завершення

Фіксуємо тон розсипчастою мінеральною пудрою. Вона згладжує рельєф шкіри, приховує дрібні зморшки та недоліки.

