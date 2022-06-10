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Ритуал для привлечения денег на Троицу 2022: магический пирог от Яны Пасынковой

10.06.2022

Традиционно ни одна Троица не проходила без блюд из особых продуктов, которые способны изменить жизнь к лучшему, но, к сожалению, сейчас многие  забыли об этих традициях, поэтому участники «Битвы экстрасенсов» вызвались рассказать о том, что нужно приготовить в канун Троицы, чтобы исполнились самые заветные мечты и желания.

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Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог со щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.

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Ингредиенты для начинки:

  • Щавель – 100 г
  • Молодая капуста – 1 кочан
  • Лук – 1 большая луковица
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г
  • Морковь – 1 шт. (большая)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Твердый сыр – 200 г
  • Желтый сладкий перец – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

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Ингредиенты для теста:

  • Масло сливочное – 100 г
  • Яичный желток – 5 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – полтора стакана
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Яйцо для смазывания – 1 шт.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель.
  2. Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник.
  3. Зелень, сыр и овощи измельчить.
  4. Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить  4 минуты.
  5. Добавить щавель, зелень и  капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут.
  6. Тесто разделить на две части, раскатать.
  7. Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком.
  8. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке на протяжении 40 минут.

Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит. И «все буде добре»!

Video: Ритуал для привлечения денег на Троицу 2022: магический пирог от Яны Пасынковой

Ритуал или обряд, которым поделилась Яна Пасынкова – очень прост. Нужно испечь магический пирог для привлечения денег перед Троицей. Читайте рецепт!

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