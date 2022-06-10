Ритуал для привлечения денег на Троицу 2022: магический пирог от Яны Пасынковой
Традиционно ни одна Троица не проходила без блюд из особых продуктов, которые способны изменить жизнь к лучшему, но, к сожалению, сейчас многие забыли об этих традициях, поэтому участники «Битвы экстрасенсов» вызвались рассказать о том, что нужно приготовить в канун Троицы, чтобы исполнились самые заветные мечты и желания.
Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог со щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.
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Ингредиенты для начинки:
- Щавель – 100 г
- Молодая капуста – 1 кочан
- Лук – 1 большая луковица
- Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г
- Морковь – 1 шт. (большая)
- Чеснок – 2 зубчика
- Твердый сыр – 200 г
- Желтый сладкий перец – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
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Ингредиенты для теста:
- Масло сливочное – 100 г
- Яичный желток – 5 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – полтора стакана
- Сметана – 4 ст. л.
- Яйцо для смазывания – 1 шт.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель.
- Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник.
- Зелень, сыр и овощи измельчить.
- Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить 4 минуты.
- Добавить щавель, зелень и капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут.
- Тесто разделить на две части, раскатать.
- Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке на протяжении 40 минут.
Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит. И «все буде добре»!