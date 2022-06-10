Традиционно ни одна Троица не проходила без блюд из особых продуктов, которые способны изменить жизнь к лучшему, но, к сожалению, сейчас многие забыли об этих традициях, поэтому участники «Битвы экстрасенсов» вызвались рассказать о том, что нужно приготовить в канун Троицы, чтобы исполнились самые заветные мечты и желания.

Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог со щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.

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Ингредиенты для начинки:

Щавель – 100 г

Молодая капуста – 1 кочан

Лук – 1 большая луковица

Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г

Морковь – 1 шт. (большая)

Чеснок – 2 зубчика

Твердый сыр – 200 г

Желтый сладкий перец – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

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Ингредиенты для теста:

Масло сливочное – 100 г

Яичный желток – 5 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – полтора стакана

Сметана – 4 ст. л.

Яйцо для смазывания – 1 шт.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель. Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник. Зелень, сыр и овощи измельчить. Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить 4 минуты. Добавить щавель, зелень и капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут. Тесто разделить на две части, раскатать. Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке на протяжении 40 минут.

Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит. И «все буде добре»!

Video: Ритуал для привлечения денег на Троицу 2022: магический пирог от Яны Пасынковой Ритуал или обряд, которым поделилась Яна Пасынкова – очень прост. Нужно испечь магический пирог для привлечения денег перед Троицей. Читайте рецепт!