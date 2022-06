Традиційно жодна Трійця не проходила без страв із особливих продуктів, які здатні змінити життя на краще, але, на жаль, зараз багато хто забув про ці традиції, тому учасники «Битви екстрасенсів» зголосилися розповісти про те, що потрібно приготувати напередодні Трійці, щоб справдилися найзаповітніші мрії та бажання.

Яна Пасинкова проведе обряд на привернення грошей, приготувавши пиріг зі щавлем. Ця рослина має магічні властивості: здатна привернути гроші у ваш будинок.

Інгредієнти для начинки:

Інгредієнти для тіста:

Спосіб приготування:

Врахуйте, що на саму Трійцю пироги пекти не можна! А ось напередодні зробити такий ритуал для привернення грошей варто. І все буде добре!

