Традиційно жодна Трійця не проходила без страв із особливих продуктів, які здатні змінити життя на краще, але, на жаль, зараз багато хто забув про ці традиції, тому учасники «Битви екстрасенсів» зголосилися розповісти про те, що потрібно приготувати напередодні Трійці, щоб справдилися найзаповітніші мрії та бажання.

Яна Пасинкова проведе обряд на привернення грошей, приготувавши пиріг зі щавлем. Ця рослина має магічні властивості: здатна привернути гроші у ваш будинок.

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Інгредієнти для начинки:

Щавель – 100 г

Молода капуста – 1 качан

Цибуля – 1 велика цибулина

Свіжа зелень (петрушка, кріп) – 100 г

Морква – 1 шт. (велика)

Часник – 2 зубчики

Твердий сир – 200 г

Жовтий солодкий перець – 1 шт.

Рослинна олія – ​​3 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль, перець – до смаку

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Інгредієнти для тіста:

Масло вершкове – 100 г

Яєчний жовток – 5 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Борошно – півтори склянки

Сметана – 4 ст. л.

Яйце для змазування – 1 шт.

Сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Збити вершкове масло. Додати по одному жовтку, потім – борошно, сметану та розпушувач. Вимісити тісто та поставити на 1 годину в холодильник. Зелень, сир і овочі подрібнити. Цибулю обсмажити, додати до нього моркву, часник і перець та тушкувати 4 хвилини. Додати щавель, зелень і капусту, а також цукор, перець і сіль. Готувати ще 5 хвилин. Тісто розділити на дві частини, розкатати. Сформувати пиріг: на нижню частину тіста викласти гіркою начинку з сиром, накрити другою частиною з сімома надрізами, змастити жовтком. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40 хвилин.

Врахуйте, що на саму Трійцю пироги пекти не можна! А ось напередодні зробити такий ритуал для привернення грошей варто. І все буде добре!

Video: Ритуал для привернення грошей на Трійцю 2022: магічний пиріг від Яни Пасинкової Ритуал або обряд, яким поділилася Яна Пасинкова - дуже простий. Потрібно спекти магічний пиріг для залучення грошей перед Трійцею. Дивіться рецепт у відео