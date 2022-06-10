Вы в восторге от варенья с лепестками роз? Тогда вам точно придется по вкусу оригинальная наливка от Оксаны Высочанской! Лепестки чайной розы придают напитку невероятно утонченный и нежный вкус, который вы и ваши гости будут не в силах забыть!

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Ингредиенты:

Лепестки чайной розы – 100 г

Спирт (очищенный) – 60 мл

Вода (кипяченая) – 460 мл

Сахар – 140 г

Лимонная кислота – ½ ч. л.

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Приготовление:

Лепестки роз залить кипятком (оставив 1/5 часть воды). Добавить лимонную кислоту, размешать до растворения. Поставить в холодное темное место на 2-3 дня. Отцедить жидкость. Приготовить сироп из сахара и оставшейся воды. Добавить сок из лепестков роз, перемешать. Добавить спирт, перелить в стеклянную банку, накрыть крышкой. Настаивать 2-3 недели в темном прохладном месте.

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