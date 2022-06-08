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Как избавиться от прыщей и черных точек: средство от Ольги Метельской

08.06.2022

Хотите узнать, как избавиться от прыщей и черных точек? Решить две проблемы одновременно поможет процедура мультимаскинга! Как правильно провести процедуру у себя на дому и не повредить кожу, рассказала наш эксперт-косметолог Ольга Метельская. Читайте, как очистить лицо от прыщей и черных точек, в нашем материале.

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ШАГ 1. Мультимаскинг: основа

Ингредиенты:

  • Активированный уголь – 2 табл.
  • Белая глина – 1 ч. л.
  • Настой череды – 1 ч. л.
  • Куриный белок – 1 шт.
  • Эфирное масло апельсина – 3–4 кап.

Приготовление:

  1. Активированный уголь размять в порошок, добавить белую глину.
  2. Затем добавить эфирное масло апельсина и настой череды (для настоя залить 1 ч. л. сухой череды 100 мл кипятка и дать настояться 15–20 минут, затем процедить).
  3. Тщательно перемешать.
  4. Добавить куриный белок и перемешать до однородности.
  5. Можно добавить еще 1 ч. л. белой глины.

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ШАГ 2. Мультимаскинг: антипрыщи

Ингредиенты:

  • Ацетилсалициловая кислота – 2 таб. (по 250 мг)
  • Белая глина – 1 ч. л.
  • Эфирное масло чайного дерева – 3–4 кап.
  • Настой череды – 1 ч. л

Приготовление:

  1. Таблетки ацетилсалициловой кислоты перетереть в порошок.
  2. Смешать все ингредиенты до консистенции жирной сметаны.

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Особенности применения:

  1. Маски наносить поочередно.
  2. Сделать демакияж, на очищенную кожу нанести первую маску на всю область лица (кроме области вокруг глаз и губ).
  3. Дать маске подсохнуть.
  4. Следующим слоем точечно нанести маску. Это необходимо делать в тех зонах, которые требуют коррекции.
  5. Оставить маску еще на 15 минут и смыть весь комплекс теплой водой.

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