Хотите узнать, как избавиться от прыщей и черных точек? Решить две проблемы одновременно поможет процедура мультимаскинга! Как правильно провести процедуру у себя на дому и не повредить кожу, рассказала наш эксперт-косметолог Ольга Метельская. Читайте, как очистить лицо от прыщей и черных точек, в нашем материале.

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ШАГ 1. Мультимаскинг: основа

Ингредиенты:

Активированный уголь – 2 табл.

Белая глина – 1 ч. л.

Настой череды – 1 ч. л.

Куриный белок – 1 шт.

Эфирное масло апельсина – 3–4 кап.

Приготовление:

Активированный уголь размять в порошок, добавить белую глину. Затем добавить эфирное масло апельсина и настой череды (для настоя залить 1 ч. л. сухой череды 100 мл кипятка и дать настояться 15–20 минут, затем процедить). Тщательно перемешать. Добавить куриный белок и перемешать до однородности. Можно добавить еще 1 ч. л. белой глины.

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ШАГ 2. Мультимаскинг: антипрыщи

Ингредиенты:

Ацетилсалициловая кислота – 2 таб. (по 250 мг)

Белая глина – 1 ч. л.

Эфирное масло чайного дерева – 3–4 кап.

Настой череды – 1 ч. л

Приготовление:

Таблетки ацетилсалициловой кислоты перетереть в порошок. Смешать все ингредиенты до консистенции жирной сметаны.

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Особенности применения:

Маски наносить поочередно. Сделать демакияж, на очищенную кожу нанести первую маску на всю область лица (кроме области вокруг глаз и губ). Дать маске подсохнуть. Следующим слоем точечно нанести маску. Это необходимо делать в тех зонах, которые требуют коррекции. Оставить маску еще на 15 минут и смыть весь комплекс теплой водой.

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