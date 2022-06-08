Как избавиться от прыщей и черных точек: средство от Ольги Метельской
08.06.2022
Хотите узнать, как избавиться от прыщей и черных точек? Решить две проблемы одновременно поможет процедура мультимаскинга! Как правильно провести процедуру у себя на дому и не повредить кожу, рассказала наш эксперт-косметолог Ольга Метельская. Читайте, как очистить лицо от прыщей и черных точек, в нашем материале.
Больше по теме: Как избавиться от прыщей в домашних условиях? ТОП-3 эффективных средства
ШАГ 1. Мультимаскинг: основа
Ингредиенты:
- Активированный уголь – 2 табл.
- Белая глина – 1 ч. л.
- Настой череды – 1 ч. л.
- Куриный белок – 1 шт.
- Эфирное масло апельсина – 3–4 кап.
Приготовление:
- Активированный уголь размять в порошок, добавить белую глину.
- Затем добавить эфирное масло апельсина и настой череды (для настоя залить 1 ч. л. сухой череды 100 мл кипятка и дать настояться 15–20 минут, затем процедить).
- Тщательно перемешать.
- Добавить куриный белок и перемешать до однородности.
- Можно добавить еще 1 ч. л. белой глины.
Больше по теме: Как избавиться от прыщей за 15 минут?
ШАГ 2. Мультимаскинг: антипрыщи
Ингредиенты:
- Ацетилсалициловая кислота – 2 таб. (по 250 мг)
- Белая глина – 1 ч. л.
- Эфирное масло чайного дерева – 3–4 кап.
- Настой череды – 1 ч. л
Приготовление:
- Таблетки ацетилсалициловой кислоты перетереть в порошок.
- Смешать все ингредиенты до консистенции жирной сметаны.
Больше по теме: Рецепт чёрной маски в домашних условиях
Особенности применения:
- Маски наносить поочередно.
- Сделать демакияж, на очищенную кожу нанести первую маску на всю область лица (кроме области вокруг глаз и губ).
- Дать маске подсохнуть.
- Следующим слоем точечно нанести маску. Это необходимо делать в тех зонах, которые требуют коррекции.
- Оставить маску еще на 15 минут и смыть весь комплекс теплой водой.
Больше по теме: Как избавиться от прыщей, рубцов и пятен на лице
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=