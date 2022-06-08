Хочете дізнатися, як позбутися прищів і чорних цяток? Вирішити дві проблеми одночасно допоможе новомодна процедура мультимаскінгу! Як правильно провести процедуру в себе вдома і не пошкодити шкіру, розповіла наш експерт-косметолог Ольга Метельська. Читайте, як очистити обличчя від прищів і чорних цяток, у нашому матеріалі.

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КРОК 1. Мультимаскінг: основа

Складові:

Активоване вугілля – 2 табл.

Біла глина – 1 ч. л.

Настій череди – 1 ч. л.

Курячий білок – 1 шт.

Ефірна олія апельсина – 3–4 крап.

Приготування:

Активоване вугілля розім’яти в порошок, додати білу глину. Потім додати ефірну олію апельсина і настій череди (для настою залити 1 ч. л. сухої череди 100 мл окропу і дати настоятися 15–20 хвилин, потім процідити). Ретельно перемішати. Додати курячий білок і перемішати до однорідності. Можна додати ще 1 ч. л. білої глини.

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КРОК 2. Мультимаскінг: антиприщі

Складові:

Ацетилсаліцилова кислота – 2 табл. (по 250 мг)

Біла глина – 1 ч. л.

Ефірна олія чайного дерева – 3–4 крап.

Настій череди – 1 ч. л.

Приготування:

Таблетки ацетилсаліцилової кислоти перетерти в порошок. Розмішати всі інгредієнти до консистенції жирної сметани.

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Особливості застосування:

Маски наносити по черзі. Зробити демакіяж, на очищену шкіру нанести першу маску на всю зону обличчя (крім області навколо очей і губ). Дати масці підсохнути. Наступним шаром точково нанести маску. Це необхідно робити в тих зонах, які вимагають корекції. Залишити маску ще на 15 хвилин і змити весь комплекс теплою водою.

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