Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як позбутися прищів і чорних цяток: засіб від Ольги Метельської

08.06.2022

Хочете дізнатися, як позбутися прищів і чорних цяток? Вирішити дві проблеми одночасно допоможе новомодна процедура мультимаскінгу! Як правильно провести процедуру в себе вдома і не пошкодити шкіру, розповіла наш експерт-косметолог Ольга Метельська. Читайте, як очистити обличчя від прищів і чорних цяток, у нашому матеріалі.

Більше на тему: Як позбутися прищів у домашніх умовах? ТОП-3 ефективних засоби

iStock_93637045_XXLARGE

КРОК 1. Мультимаскінг: основа

Складові:

  • Активоване вугілля – 2 табл.
  • Біла глина – 1 ч. л.
  • Настій череди – 1 ч. л.
  • Курячий білок – 1 шт.
  • Ефірна олія апельсина – 3–4 крап.

Приготування:

  1. Активоване вугілля розім’яти в порошок, додати білу глину.
  2. Потім додати ефірну олію апельсина і настій череди (для настою залити 1 ч. л. сухої череди 100 мл окропу і дати настоятися 15–20 хвилин, потім процідити).
  3. Ретельно перемішати.
  4. Додати курячий білок і перемішати до однорідності.
  5. Можна додати ще 1 ч. л. білої глини.

Більше на тему: Як позбутись прищів за 15 хвилин?

КРОК 2. Мультимаскінг: антиприщі

Складові:

  • Ацетилсаліцилова кислота – 2 табл. (по 250 мг)
  • Біла глина – 1 ч. л.
  • Ефірна олія чайного дерева – 3–4 крап.
  • Настій череди – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Таблетки ацетилсаліцилової кислоти перетерти в порошок.
  2. Розмішати всі інгредієнти до консистенції жирної сметани.

Більше на тему: Рецепт чорної маски в домашніх умовах

Особливості застосування:

  1. Маски наносити по черзі.
  2. Зробити демакіяж, на очищену шкіру нанести першу маску на всю зону обличчя (крім області навколо очей і губ).
  3. Дати масці підсохнути.
  4. Наступним шаром точково нанести маску. Це необхідно робити в тих зонах, які вимагають корекції.
  5. Залишити маску ще на 15 хвилин і змити весь комплекс теплою водою.

Більше на тему: Як позбутися прищів, рубців і плям на обличчі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send