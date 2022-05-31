3 рецепта необычного клубничного варенья от Жени Клопотенко

3 оригинальных рецепта клубничного варенья от Жени Клопотенко
В сезон клубники кулинар Женя Клопотенко бросает вызов классическому клубничному варенью. Он уверен, что ароматную ягоду можно законсервировать по-новому и намного вкуснее! Читайте три оригинальных рецепта клубничного варенья в нашем материале.
Клубничное варенье с базиликом
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Сахар – 300 г
- Базилик – 12 листочков
- Розовый ликер или наливка – 50 мл
Вам понадобится большая сковорода с высокими стенками. Если у вас такой нет, вы можете взять высокую широкую кастрюлю с толстым дном.
Приготовление:
- Высыпаем клубнику и сахар в сковороду, ставим на большой огонь
- Добавляем розовый ликер или наливку.
Секрет: Жарить варенье нужно на большом огне, тогда клубника не успеет пустить много сока, сахар начнет быстро таять, ягоды будут карамелизироваться и останутся целыми.
- Как только смесь закипит и начнет пениться, снимаем пену.
- Когда пена перестанет образовываться и сахар станет красным, добавляем целые листья базилика. С этого момента варим 5―7 минут.
- Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.
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Клубничное варенье с можжевеловыми шишками
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Сахар – 300 г
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Можжевеловые шишки – 5 шт.
Приготовление:
- В огнеупорную посуду положить ягоды, можжевеловые шишки, добавить лимонный сок.
- Сахар высыпать в отдельную огнеупорную посуду.
- Поставить обе посудины в духовку с температурой 175 градусов на 30 минут.
- Достать из духовки ягоды и расплавившийся сахар (в процессе тепловой обработки сахар превращается в сироп карамельного цвета и придаст варенью карамельный вкус).
- Соединить ягоды и сахар. Поставить варенье в духовку еще на 5―7 минут.
- Выложить в стерилизованные банки, закатать.
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Клубничное варенье с перцем и шоколадом
Ингредиенты:
- Клубника – 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Горький шоколад – 100 г
- Перец чили – 1 шт.
Приготовление:
- Клубнику почистить, вымыть, просушить.
- Перец чили очистить от семян, нарезать мелкими кубиками.
- Засыпать перец 1 ст. л. сахара на 2―3 часа.
- Засыпать клубнику сахаром, оставить на 2–3 часа.
- Довести ягоды до кипения, варить на слабом огне, постоянно помешивая, до средней густоты (15―20 минут).
- Добавить в проваренные ягоды перец чили, довести до кипения.
- Положить кусочки шоколада, размешать.
- Готовый конфитюр разлить в стерилизованные баночки, закатать. Хранить в холодильнике.
Для тех, кто не любит очень острое, перца можно добавить в два раза меньше. Так варенье будет иметь еле уловимый острый привкус.
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