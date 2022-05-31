3 рецепта необычного клубничного варенья от Жени Клопотенко

В сезон клубники кулинар Женя Клопотенко бросает вызов классическому клубничному варенью. Он уверен, что ароматную ягоду можно законсервировать по-новому и намного вкуснее! Читайте три оригинальных рецепта клубничного варенья в нашем материале.

Клубничное варенье с базиликом

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сахар – 300 г

Базилик – 12 листочков

Розовый ликер или наливка – 50 мл

Вам понадобится большая сковорода с высокими стенками. Если у вас такой нет, вы можете взять высокую широкую кастрюлю с толстым дном.

Приготовление:

Высыпаем клубнику и сахар в сковороду, ставим на большой огонь Добавляем розовый ликер или наливку.

Секрет: Жарить варенье нужно на большом огне, тогда клубника не успеет пустить много сока, сахар начнет быстро таять, ягоды будут карамелизироваться и останутся целыми. Как только смесь закипит и начнет пениться, снимаем пену. Когда пена перестанет образовываться и сахар станет красным, добавляем целые листья базилика. С этого момента варим 5―7 минут. Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.

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Клубничное варенье с можжевеловыми шишками

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сахар – 300 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Можжевеловые шишки – 5 шт.

Приготовление:

В огнеупорную посуду положить ягоды, можжевеловые шишки, добавить лимонный сок. Сахар высыпать в отдельную огнеупорную посуду. Поставить обе посудины в духовку с температурой 175 градусов на 30 минут. Достать из духовки ягоды и расплавившийся сахар (в процессе тепловой обработки сахар превращается в сироп карамельного цвета и придаст варенью карамельный вкус). Соединить ягоды и сахар. Поставить варенье в духовку еще на 5―7 минут. Выложить в стерилизованные банки, закатать.

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Клубничное варенье с перцем и шоколадом

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг

Сахар – 1 кг

Горький шоколад – 100 г

Перец чили – 1 шт.

Приготовление:

Клубнику почистить, вымыть, просушить. Перец чили очистить от семян, нарезать мелкими кубиками. Засыпать перец 1 ст. л. сахара на 2―3 часа. Засыпать клубнику сахаром, оставить на 2–3 часа. Довести ягоды до кипения, варить на слабом огне, постоянно помешивая, до средней густоты (15―20 минут). Добавить в проваренные ягоды перец чили, довести до кипения. Положить кусочки шоколада, размешать. Готовый конфитюр разлить в стерилизованные баночки, закатать. Хранить в холодильнике.

Для тех, кто не любит очень острое, перца можно добавить в два раза меньше. Так варенье будет иметь еле уловимый острый привкус.

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