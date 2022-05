3 рецепти незвичайного полуничного варення від Жені Клопотенка

У сезон полуниці кулінар Женя Клопотенко кидає виклик класичному полуничному варенню. Він упевнений, що запашні ягоди можна законсервувати по-новому і набагато смачніше! Читайте три оригінальні рецепти полуничного варення в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Вам знадобиться велика сковорода з високими стінками. Якщо у вас такої немає, ви можете взяти високу широку каструлю з товстим дном.

Більше на тему: Маски для обличчя з полуниці: рецепти

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Полуничний смузі: рецепт корисного та смачного напою

Інгредієнти:

Приготування:

Для тих, хто не любить дуже гостре, перцю можна додати вдвічі менше. Так варення матиме ледве вловимий гострий присмак.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.