3 рецепти незвичайного полуничного варення від Жені Клопотенка

У сезон полуниці кулінар Женя Клопотенко кидає виклик класичному полуничному варенню. Він упевнений, що запашні ягоди можна законсервувати по-новому і набагато смачніше! Читайте три оригінальні рецепти полуничного варення в нашому матеріалі.

Полуничне варення з базиліком

Інгредієнти:

Полуниця ― 500 г

Цукор ― 300 г

Базилік ― 12 листочків

Трояндовий лікер (або наливка) ― 50 мл

Приготування:

Вам знадобиться велика сковорода з високими стінками. Якщо у вас такої немає, ви можете взяти високу широку каструлю з товстим дном.

Висипаємо полуницю і цукор у сковороду, ставимо на великий вогонь. Додаємо трояндовий лікер або наливку.

Секрет: Смажити варення потрібно на великому вогні, тоді полуниця не встигне пустити багато соку, цукор почне швидко танути, ягоди будуть карамелізуватися і залишаться цілими. Як тільки суміш закипить і почне пінитися, знімаємо піну. Коли піна перестане утворюватися і цукор стане червоним, додаємо цілі листочки базиліку. З цього моменту варимо 5―7 хвилин. Розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо.

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Полуничне варення з ялівцевими шишками

Інгредієнти:

Полуниця ― 500 г

Цукор ― 300 г

Лимонний сік ― 2 ст. л

Ялівцеві шишки ― 5 шт.

Приготування:

У вогнетривкий посуд покласти ягоди, ялівцеві шишки, додати лимонний сік. Цукор висипати в окремий вогнетривкий посуд. Поставити обидві ємності в духовку з температурою 175 градусів на 30 хвилин. Дістати з духовки ягоди і цукор, який розплавився (у процесі теплової обробки цукор перетворюється на сироп карамельного кольору і надає варенню карамельного смаку). З’єднати ягоди і цукор. Поставити варення в духовку ще на 5―7 хвилин. Викласти у стерилізовані банки, закрити.

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Полуничне варення з перцем і шоколадом

Інгредієнти:

Полуниця ― 1 кг

Цукор ― 1 кг

Гіркий шоколад ― 100 г

Перець чилі ― 1 шт.

Приготування:

Полуницю вимити, почистити, просушити. Перець чилі почистити від насіння, нарізати дрібними кубиками. Засипати перець 1 ст. л. цукру на 2―3 години. Засипати полуницю цукром, залишити на 2―3 години. Довести ягоди до кипіння, варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до середньої густини (15―20 хвилин). Додати у проварені ягоди перець чилі, довести до кипіння. Покласти шматочки шоколаду, розмішати. Готовий конфітюр розлити у стерилізовані банки, закрити. Зберігати в холодильнику.

Для тих, хто не любить дуже гостре, перцю можна додати вдвічі менше. Так варення матиме ледве вловимий гострий присмак.

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