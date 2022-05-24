Большинство женщин ежедневно ухаживают за кожей лица, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы. Косметолог Ольга Метельская поделилась с нашими читателями советами о том, как ухаживать за кожей лица пошагово. Эти правила касаются всех, независимо от типа кожи или возраста, сами же средства должны подбираться индивидуально.

Ежедневный уход за кожей лица пошагово

1. Очищение

Очищать кожу нужно два раза в сутки, утром и вечером. Утром вы убираете с поверхности продукты жизнедеятельности, накопившиеся за ночь. Ведь когда вы спите, сальные железы работают, происходят процессы потоотделения и отшелушивания кожи. Если вы утром не очистите кожу, то загрязнения впитаются вместе с кремом.

Вечером же необходимо убрать с кожи декоративную косметику и грязь. Итак, прежде всего следует вымыть руки, потому что касаться лица можно только чистыми руками. Вечернее очищение кожи проходит в три этапа:

Демакияж . Нанесите средство на несколько ватных дисков, возьмите один и пару раз проведите вдоль ресниц, верхнего и нижнего века. Смените ватный диск, ведь каждый участок лица лучше очищать отдельно. Далее снимите тональную (декоративную) основу со всего лица. Движения должны быть лёгкими и выполняться по массажным линиям.

. Нанесите средство на несколько ватных дисков, возьмите один и пару раз проведите вдоль ресниц, верхнего и нижнего века. Смените ватный диск, ведь каждый участок лица лучше очищать отдельно. Далее снимите тональную (декоративную) основу со всего лица. Движения должны быть лёгкими и выполняться по массажным линиям. Умывание очищающим средством. Нанесите на влажные кончики пальцев небольшое количество очищающего средства, распределите его круговыми движениями по массажным линиям лица и шеи. Такой этап занимает не более 1 минуты, и за это время растворяются остатки косметики, грязь и продукты жизнедеятельности кожи.

Нанесите на влажные кончики пальцев небольшое количество очищающего средства, распределите его круговыми движениями по массажным линиям лица и шеи. Такой этап занимает не более 1 минуты, и за это время растворяются остатки косметики, грязь и продукты жизнедеятельности кожи. Смывание средства. Для этого используйте воду комнатной температуры и промокните кожу бумажным или натуральным мягким полотенцем.

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2. Тонизирование

Задача этого действия – нормализация кислотно-щелочного баланса после умывания и подготовка кожи к нанесению продуктов для ухода. Кроме того, многие тоники повышают эффективность от нанесения дальнейших средств на 15-30%. Поэтому протирать лицо тоником следует после каждого очищения кожи.

Если средство для тонизации кожи упаковано в бутылочку с распылителем, то достаточно просто равномерно распределить средство на область лица и шеи, а уже потом легонько кончиками пальцев вбить его в кожу. Если тонизирующее средство представлено в обычной расфасовке, то нужно хорошо смочить им ватный диск и аккуратно протереть кожу по массажным линиям.

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3. Уход за кожей с помощью крема

Если есть необходимость, перед этим этапом на кожу можно нанести дополнительные косметические средства: сыворотку, концентраты и др. В таком случае наносить крем следует после полного впитывания предыдущих продуктов. Рекомендуется использовать крем 2 раза в день (утром и вечером). Недостаток увлажнения или питания кожи может привести к преждевременному старению. Сначала может возникнуть сухость кожи и шелушение, а потом потеря эластичности и упругости, и как следствие – преждевременное появление морщин.

Если крем находится во флаконе с помпой или в тюбике, нужно просто выдавить немного средства размером с горошину на кончики пальцев. Крем из баночки лучше извлекать при помощи чистого шпателя. Перед нанесением крем нужно слегка растереть подушечками пальцев – это действие придаст ему температуру тела, усилит его активность, сделает структуру более нежной и легкой. Потом распределите его массажными движениями по всей поверхности лица и шеи, избегая области глаз и губ. В области глаз крем наносится только по костному краю (периорбитальной зоне). Нащупайте костный край и нанесите крем для лица вдоль глазной орбиты.

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Уход за кожей лица

Для деликатной зоны вокруг глаз следует взять специально предназначенный крем. Кожа в этой области более тонкая и чувствительная, здесь почти отсутствуют сальные железы. Не нужно наносить крем вдоль ресниц и на подвижное веко! Не переживайте, поскольку наши глаза находятся в постоянном движении – крем равномерно распределится по коже век.

Не нужно экономить или наоборот наносить крем с избытком: его количество должно быть оптимальным. Он должен хорошо увлажнять или питать кожу, но не препятствовать ее дыханию. Поэтому если через 20–30 минут крем не впитался, промокните излишки косметической салфеткой.

Дневной крем в теплое время года рекомендуется наносить не позже чем за 25-30 минут до выхода на улицу, а в зимнее – за 50–60 минут. Так он успеет полностью впитаться.

Ночной крем желательно наносить не позже, чем за час до сна. Потому что пока мышцы лица подвижны, крем лучше впитывается и ”усваивается”. Интересно, что в возрасте до 25 лет использование ночного крема необходимо только в случае каких-то проблем с кожным покровом лица. Если состояние кожи нормальное, то вполне достаточно очищения и тонизации.

Как правильно ухаживать за кожей лица

Можно ли умываться обычной водопроводной водой? Безусловно, очищение чистой нехлорированной или фильтрованной водой намного лучше. Но обычная вода не нанесет большого вреда, ведь кожа контактирует с ней всего несколько секунд. А уже на следующем этапе тонизирования вы нейтрализуете действие жесткой водопроводной воды.

Безусловно, очищение чистой нехлорированной или фильтрованной водой намного лучше. Но обычная вода не нанесет большого вреда, ведь кожа контактирует с ней всего несколько секунд. А уже на следующем этапе тонизирования вы нейтрализуете действие жесткой водопроводной воды. Какой температуры должна быть вода для умывания? Лучше всего умываться водой комнатной температуры (18 – 20 градусов) – она холоднее температуры тела, поэтому дарит приятную прохладу и не оказывает нежелательного воздействия. Ежедневное умывание горячей водой ведет к расширению сосудов, застою крови и расслаблению поверхностных мышц, что может стать причиной дряблости кожи и появления морщин. С другой стороны, очень холодная вода сужает кровеносные сосуды, вызывает отлив крови из поверхностных сосудов, что приводит к потере эластичности, вызывает сухость и дряблость.

Лучше всего умываться водой комнатной температуры (18 20 градусов) – она холоднее температуры тела, поэтому дарит приятную прохладу и не оказывает нежелательного воздействия. Ежедневное умывание горячей водой ведет к расширению сосудов, застою крови и расслаблению поверхностных мышц, что может стать причиной дряблости кожи и появления морщин. С другой стороны, очень холодная вода сужает кровеносные сосуды, вызывает отлив крови из поверхностных сосудов, что приводит к потере эластичности, вызывает сухость и дряблость. Можно ли вместо умывания водой просто удалить очищающее средство ватным диском? Можно. Правда, ватные диски предварительно нужно смочить чистой водой, настоем трав или тоником. Затем очень тщательно протрите кожу лица, чтобы не осталось следов очищающих средств и косметики.

Нужно ли утром очищать кожу так же тщательно, как и вечером? Если у вас комбинированный или жирный тип кожи, то стоит тщательно очищать кожу и утром, и вечером. Если кожа нормальная или сухая, то утром достаточно легкого очищения водой без средства, а потом можно приступать к остальным этапам ухода за кожей.