Більшість жінок щоденно доглядають за шкірою обличчя, щоб зберегти свою красу на довгі роки. Косметолог Ольга Метельська поділилася з нашими читачами порадами про те, як доглядати за шкірою обличчя покроково. Ці правила стосуються всіх, незалежно від типу шкіри або віку, самі ж засоби повинні підбиратися індивідуально.

Щоденний догляд за шкірою обличчя покроково

1. Очищення

Очищати шкіру потрібно двічі на добу, вранці та ввечері. Вранці ви прибираєте з поверхні продукти життєдіяльності, що накопичилися за ніч. Адже коли ви спите, сальні залози працюють, відбуваються процеси потовиділення і відлущування шкіри. Якщо ви вранці не очистите шкіру, то забруднення разом із кремом вбереться назад.

Увечері ж необхідно прибрати зі шкіри декоративну косметику і бруд. Отже, перш за все слід вимити руки, оскільки торкатися обличчя можна тільки чистими руками. Вечірнє очищення шкіри проходить у три етапи:

Демакіяж. Нанесіть засіб на кілька ватних дисків, візьміть один і декілька разів проведіть уздовж вій, верхньої та нижньої повік. Змініть ватний диск, адже кожну ділянку обличчя краще очищати окремим диском. Зніміть тональну (декоративну) основу з усього обличчя. Рухи повинні бути легкими і виконуватися по масажних лініях.

Нанесіть засіб на кілька ватних дисків, візьміть один і декілька разів проведіть уздовж вій, верхньої та нижньої повік. Змініть ватний диск, адже кожну ділянку обличчя краще очищати окремим диском. Зніміть тональну (декоративну) основу з усього обличчя. Рухи повинні бути легкими і виконуватися по масажних лініях. Умивання з очисним засобом . Нанесіть на вологі кінчики пальців невелику кількість засобу для очищення, розподіліть його круговими рухами по масажних лініях обличчя та шиї. Такий етап займає не більше 1 хвилини, і за цей час розчиняться залишки косметики, бруд і продукти життєдіяльності шкіри.

. Нанесіть на вологі кінчики пальців невелику кількість засобу для очищення, розподіліть його круговими рухами по масажних лініях обличчя та шиї. Такий етап займає не більше 1 хвилини, і за цей час розчиняться залишки косметики, бруд і продукти життєдіяльності шкіри. Змивання засобу. Для цього використовуйте воду кімнатної температури і промокніть шкіру паперовим або натуральним м’яким рушником.

Більше на тему: Секрети лікування прищів: ефективно та недорого

2. Тонізація

Завдання цієї дії – нормалізація кислотно-лужного балансу після вмивання і підготовка шкіри до нанесення продуктів для догляду. Крім того, більшість тоніків підвищує ефективність від нанесення подальших засобів на 15-30%. Тому протирати обличчя тоніком слід після кожного очищення шкіри.

Якщо засіб для тонізації шкіри упаковано в пляшечку з розпилювачем, то досить просто рівномірно розподілити його на обличчя та шию, а вже потім легенько кінчиками пальців вбити у шкіру. Якщо тонізуючий засіб представлено в звичайній розфасовці, то потрібно добре змочити ним ватний диск і акуратно протерти шкіру по масажних лініях.

Більше на тему: Небезпеки процедури мікроблейдинг: застереження від експертів

3. Догляд за шкірою за допомогою крему

Якщо є потреба, перед цим етапом на шкіру можна нанести додаткові косметичні засоби: сироватку, концентрати та інші. У такому випадку наносити крем слід після повного всмоктування попередніх продуктів. Рекомендовано використовувати крем двічі на день (вранці та ввечері). Недостатнє зволоження або живлення шкіри може призвести до передчасного старіння. Спочатку може виникнути сухість шкіри і лущення, а потім втрата еластичності та пружності, та як наслідок – передчасна поява зморшок.

Якщо крем знаходиться у флаконі з помпою або у тюбику, потрібно просто видавити трохи засобу розміром із горошину на кінчики пальців. А от крем з баночки краще дістати за допомогою чистого шпателя. Перед нанесенням його потрібно злегка розтерти подушечками пальців – ця дія надасть крему температуру тіла, посилить його активність, зробить структуру більш ніжною і легкою. Потім розподіліть його масажними рухами по всій поверхні обличчя і шиї, уникаючи ділянок очей та губ. В зоні очей крем наноситься тільки по кістковому краю (періорбітальній зоні). Торкніться кісткового краю і нанесіть крем для обличчя уздовж очної орбіти.

Більше на тему: Експрес-омолодження: особливості косметичного тейпування

Догляд за шкірою обличчя

Для делікатної зони навколо очей слід взяти спеціально призначений крем. Шкіра в цій зоні більш тонка і чутлива, тут майже немає сальних залоз. Не потрібно наносити крем уздовж вій і на рухомі повіки. Не хвилюйтеся, оскільки наші очі перебувають у постійному русі, крем рівномірно розподілиться по шкірі повік.

Не потрібно економити або навпаки наносити крем з надлишком: його кількість повинна бути оптимальною. Він повинен добре зволожувати або підживлювати шкіру, але не перешкоджати її диханню. Тому якщо через 20–30 хвилин крем не увібрався, промокніть надлишки косметичною серветкою.

Денний крем у теплу пору року рекомендовано наносити не пізніше ніж за 25–30 хвилин до виходу на вулицю, а в зимову – за 50–60 хвилин. Так він встигне повністю увібратися.

Нічний крем бажано наносити не пізніше, ніж за годину до сну. Оскільки поки м’язи обличчя рухливі, крем краще усмоктується і «засвоюється». Цікаво, що у віці до 25 років використання нічного крему потрібне тільки в разі якихось проблем зі шкірою. Якщо стан шкіри нормальний, то цілком достатньо очищення і тонізації.

Як правильно доглядати за шкірою обличчя

Чи можна вмиватися звичайною водопровідною водою? Безумовно, очищення чистою нехлорованою або фільтрованою водою набагато краще. Але звичайна вода не завдасть великої шкоди, адже шкіра контактує з нею всього кілька секунд. А вже на наступному етапі тонізації ви нейтралізуєте дію жорсткої водопровідної води.

Безумовно, очищення чистою нехлорованою або фільтрованою водою набагато краще. Але звичайна вода не завдасть великої шкоди, адже шкіра контактує з нею всього кілька секунд. А вже на наступному етапі тонізації ви нейтралізуєте дію жорсткої водопровідної води. Якої температури повинна бути вода для вмивання? Найкраще вмиватися водою кімнатної температури (18 – 20 градусів) – вона холодніша за температуру тіла, тому дарує приємну прохолоду і не завдає небажаного впливу. Щоденне вмивання гарячою водою веде до розширення судин, застою крові та розслаблення поверхневих м’язів, що може стати причиною в’ялості шкіри і появи зморшок. З іншого боку, дуже холодна вода звужує кровоносні судини, викликає відплив крові з поверхневих судин, що призводить до втрати еластичності, викликає сухість і в’ялість.

Найкраще вмиватися водою кімнатної температури (18 20 градусів) – вона холодніша за температуру тіла, тому дарує приємну прохолоду і не завдає небажаного впливу. Щоденне вмивання гарячою водою веде до розширення судин, застою крові та розслаблення поверхневих м’язів, що може стати причиною в’ялості шкіри і появи зморшок. З іншого боку, дуже холодна вода звужує кровоносні судини, викликає відплив крові з поверхневих судин, що призводить до втрати еластичності, викликає сухість і в’ялість. Чи можна замість вмивання водою просто зняти очищувальний засіб ватним диском? Можна. Щоправда, ватяні диски попередньо потрібно змочити чистою водою, настоєм трав або тоніком. Потім дуже ретельно протріть шкіру обличчя, щоб не залишилося слідів очищувальних засобів і косметики.

Чи потрібно вранці очищувати шкіру так само ретельно, як і ввечері? Якщо у вас комбінований або жирний тип шкіри, то варто ретельно очищувати шкіру і вранці, і ввечері. Якщо шкіра нормальна або суха, то вранці достатньо легкого очищення водою без засобів, а потім можна перейти до решти етапів догляду за шкірою.