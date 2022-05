Більшість жінок щоденно доглядають за шкірою обличчя, щоб зберегти свою красу на довгі роки. Косметолог Ольга Метельська поділилася з нашими читачами порадами про те, як доглядати за шкірою обличчя покроково. Ці правила стосуються всіх, незалежно від типу шкіри або віку, самі ж засоби повинні підбиратися індивідуально.

1. Очищення

Очищати шкіру потрібно двічі на добу, вранці та ввечері. Вранці ви прибираєте з поверхні продукти життєдіяльності, що накопичилися за ніч. Адже коли ви спите, сальні залози працюють, відбуваються процеси потовиділення і відлущування шкіри. Якщо ви вранці не очистите шкіру, то забруднення разом із кремом вбереться назад.

Увечері ж необхідно прибрати зі шкіри декоративну косметику і бруд. Отже, перш за все слід вимити руки, оскільки торкатися обличчя можна тільки чистими руками. Вечірнє очищення шкіри проходить у три етапи:

2. Тонізація

Завдання цієї дії – нормалізація кислотно-лужного балансу після вмивання і підготовка шкіри до нанесення продуктів для догляду. Крім того, більшість тоніків підвищує ефективність від нанесення подальших засобів на 15-30%. Тому протирати обличчя тоніком слід після кожного очищення шкіри.

Якщо засіб для тонізації шкіри упаковано в пляшечку з розпилювачем, то досить просто рівномірно розподілити його на обличчя та шию, а вже потім легенько кінчиками пальців вбити у шкіру. Якщо тонізуючий засіб представлено в звичайній розфасовці, то потрібно добре змочити ним ватний диск і акуратно протерти шкіру по масажних лініях.

3. Догляд за шкірою за допомогою крему

Якщо є потреба, перед цим етапом на шкіру можна нанести додаткові косметичні засоби: сироватку, концентрати та інші. У такому випадку наносити крем слід після повного всмоктування попередніх продуктів. Рекомендовано використовувати крем двічі на день (вранці та ввечері). Недостатнє зволоження або живлення шкіри може призвести до передчасного старіння. Спочатку може виникнути сухість шкіри і лущення, а потім втрата еластичності та пружності, та як наслідок – передчасна поява зморшок.

Якщо крем знаходиться у флаконі з помпою або у тюбику, потрібно просто видавити трохи засобу розміром із горошину на кінчики пальців. А от крем з баночки краще дістати за допомогою чистого шпателя. Перед нанесенням його потрібно злегка розтерти подушечками пальців – ця дія надасть крему температуру тіла, посилить його активність, зробить структуру більш ніжною і легкою. Потім розподіліть його масажними рухами по всій поверхні обличчя і шиї, уникаючи ділянок очей та губ. В зоні очей крем наноситься тільки по кістковому краю (періорбітальній зоні). Торкніться кісткового краю і нанесіть крем для обличчя уздовж очної орбіти.

Для делікатної зони навколо очей слід взяти спеціально призначений крем. Шкіра в цій зоні більш тонка і чутлива, тут майже немає сальних залоз. Не потрібно наносити крем уздовж вій і на рухомі повіки. Не хвилюйтеся, оскільки наші очі перебувають у постійному русі, крем рівномірно розподілиться по шкірі повік.

Не потрібно економити або навпаки наносити крем з надлишком: його кількість повинна бути оптимальною. Він повинен добре зволожувати або підживлювати шкіру, але не перешкоджати її диханню. Тому якщо через 20–30 хвилин крем не увібрався, промокніть надлишки косметичною серветкою.

Денний крем у теплу пору року рекомендовано наносити не пізніше ніж за 25–30 хвилин до виходу на вулицю, а в зимову – за 50–60 хвилин. Так він встигне повністю увібратися.

Нічний крем бажано наносити не пізніше, ніж за годину до сну. Оскільки поки м’язи обличчя рухливі, крем краще усмоктується і «засвоюється». Цікаво, що у віці до 25 років використання нічного крему потрібне тільки в разі якихось проблем зі шкірою. Якщо стан шкіри нормальний, то цілком достатньо очищення і тонізації.

