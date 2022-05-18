Во время войны россии против Украины стали особенно актуальны альтернативные рецепты хлеба, без использования дрожжей и большого количества муки. Ведь именно эти продукты могут быть дефицитными в некоторых регионах Украины, куда оккупант подло не пропускает гуманитарную помощь с продовольствием.

Как приготовить вкусный домашний хлеб без дрожжей? Печём хлеб на яблочном повидле в духовке правильно благодаря секретам мастерства от опытного кулинара Игоря Мисевича. Читайте необычный рецепт хлеба на повидле в нашем материале!

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Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Молотая корица –1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Измельчённый мускатный орех – 1/8 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Сахар – полстакана

Яблочное повидло – полстакана

Оливковое масло –2 ст. л.

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Приготовление:

Смешать яйца, сахар, яблочное повидло, мускатный орех и масло. Соединить муку, разрыхлитель и соль. Добавить яичную смесь к мучной смеси. Вливать жидкие ингредиенты постепенно, чтобы регулировать плотность теста. Замесить мягкое тесто. Выложить в форму. Выпекать хлеб 25 минут при 180 градусах. Выключить духовку на 10 минут. Затем продолжить выпекать ещё 15 минут на 220 градусах.

Video: Хлеб на яблочном повидле: рецепт Игоря Мисевича Хлеб на яблочном повидле по рецепту Игоря Мисевича получается очень вкусным, а главное пропекается равномерно. Читайте рецепт хлеба на яблочном повидле пошагово