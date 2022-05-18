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Хлеб на яблочном повидле: рецепт Игоря Мисевича

18.05.2022

Во время войны россии против Украины стали особенно актуальны альтернативные рецепты хлеба, без использования дрожжей и большого количества муки. Ведь именно эти продукты могут быть дефицитными в некоторых регионах Украины, куда оккупант подло не пропускает гуманитарную помощь с продовольствием.

Как приготовить вкусный домашний хлеб без дрожжей? Печём хлеб на яблочном повидле в духовке правильно благодаря секретам мастерства от опытного кулинара Игоря Мисевича. Читайте необычный рецепт хлеба на повидле в нашем материале!

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Домашний хлеб на яблочном повидле

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Молотая корица –1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Измельчённый мускатный орех – 1/8 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – полстакана
  • Яблочное повидло – полстакана
  • Оливковое масло –2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Смешать яйца, сахар, яблочное повидло, мускатный орех и масло.
  2. Соединить муку, разрыхлитель и соль.
  3. Добавить яичную смесь к мучной смеси. Вливать жидкие ингредиенты постепенно, чтобы регулировать плотность теста. Замесить мягкое тесто. Выложить в форму.
  4. Выпекать хлеб 25 минут при 180 градусах. Выключить духовку на 10 минут. Затем продолжить выпекать ещё 15 минут на 220 градусах.

Video: Хлеб на яблочном повидле: рецепт Игоря Мисевича

Хлеб на яблочном повидле по рецепту Игоря Мисевича получается очень вкусным, а главное пропекается равномерно. Читайте рецепт хлеба на яблочном повидле пошагово

 

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