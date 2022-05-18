Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.

Як приготувати домашній хліб без дріжджів? Печемо хліб на яблучному повидлі в духовці правильно завдяки секретам майстерності від досвідченого кулінара Ігоря Місевича. Читайте незвичний рецепт хліба на повидлі в нашому матеріалі!



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Складові:

Борошно – 1 скл.

Розпушувач – 1 ч. л.

Мелена кориця -1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Подрібнений мускатний горіх – 1/8 ч. л.

Яйця – 3 шт.

Цукор – півсклянки

Яблучне повидло – півсклянки

Оливкова олія – 2 ст. л.

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Приготування:

Змішати яйця, цукор, яблучне повидло, мускатний горіх і олію. З’єднати борошно, розпушувач і сіль. Додати яєчну суміш до борошняної суміші. Вливати рідкі інгредієнти поступово, щоб регулювати щільність тіста. Замісити м’яке тісто. Викласти в форму. Випікати хліб 25 хвилин на 180 градусах. Вимкнути духовку на 10 хвилин. Потім продовжити випікати ще 15 хвилин на 220 градусах.

Video: Хліб на яблучному повидлі: рецепт Ігоря Місевича Хліб на яблучному повидлі за рецептом Ігоря Місевича виходить дуже смачним, а головне пропікається рівномірно. Читайте рецепт хліба на яблучному повидлі покроково