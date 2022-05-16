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Пицца «Классика»: рецепт приготовления в домашних условиях

16.05.2022

По рецепту Олега Верняева вкусную пиццу «Классика» можно приготовить всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Классика» из выпуска «Все буде добре» читайте в материале.

пицца классика

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Ингредиенты:

  • мука – 6 ст. л.
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 4 ст. л.
  • соль – щепотка
  • сода – щепотка
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Для начинки:

  • твердый сыр – 300 г
  • помидоры – 2 шт.
  • брокколи – 200 г
  • куриное филе (отварное) – 2 шт.
  • болгарский перец – 2 шт.

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Приготовление:

  1. Брокколи отварить, нарезать.
  2. Взбить яйцо, добавить муку и сметану.
  3. Добавить соду и оливковое масло. Замесить тесто.
  4. Выложить тесто на сковородку, поджарить.
  5. Нарезать болгарский перец, помидоры, отварное куриное филе.
  6. Перевернуть тесто на сковородке.
  7. Курицу, сыр и перец выложить на корж в сковородку.
  8. Готовить 2–3 мин.

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