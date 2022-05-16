За рецептом Олега Верняєва смачну піцу «Класика» можна приготувати всього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Класика» з випуску «Все буде добре» читайте в материале.

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Інгредієнти:

борошно – 6 ст. л.

яйця – 1 шт.

сметана – 4 ст. л.

сіль – дрібка

сода – дрібка

оливкова олія – 1 ст. л.

Для начинки:

твердий сир – 300 г

помідори – 2 шт.

броколі – 200 г

куряче філе (відварене) – 2 шт.

болгарський перець – 2 шт.

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Приготування:

Броколі відварити, нарізати. Збити яйце, додати борошно і сметану. Додати соду і оливкову олію. Замісити тісто. Викласти тісто на сковорідку, підсмажити. Нарізати болгарський перець, помідори, відварене куряче філе. Перевернути тісто на сковорідці. Курку, сир і перець викласти на корж у сковорідку. Готувати 2–3 хв.