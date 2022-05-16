Піца «Класика»: рецепт приготування в домашніх умовах
16.05.2022
За рецептом Олега Верняєва смачну піцу «Класика» можна приготувати всього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Класика» з випуску «Все буде добре» читайте в материале.
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Інгредієнти:
- борошно – 6 ст. л.
- яйця – 1 шт.
- сметана – 4 ст. л.
- сіль – дрібка
- сода – дрібка
- оливкова олія – 1 ст. л.
Для начинки:
- твердий сир – 300 г
- помідори – 2 шт.
- броколі – 200 г
- куряче філе (відварене) – 2 шт.
- болгарський перець – 2 шт.
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Приготування:
- Броколі відварити, нарізати.
- Збити яйце, додати борошно і сметану.
- Додати соду і оливкову олію. Замісити тісто.
- Викласти тісто на сковорідку, підсмажити.
- Нарізати болгарський перець, помідори, відварене куряче філе.
- Перевернути тісто на сковорідці.
- Курку, сир і перець викласти на корж у сковорідку.
- Готувати 2–3 хв.
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