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Піца «Класика»: рецепт приготування в домашніх умовах

16.05.2022

За рецептом Олега Верняєва смачну піцу «Класика» можна приготувати всього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Класика» з випуску «Все буде добре» читайте в материале.

піца класика

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Інгредієнти:

  • борошно – 6 ст. л.
  • яйця – 1 шт.
  • сметана – 4 ст. л.
  • сіль – дрібка
  • сода – дрібка
  • оливкова олія – 1 ст. л.

Для начинки:

  • твердий сир – 300 г
  • помідори – 2 шт.
  • броколі – 200 г
  • куряче філе (відварене) – 2 шт.
  • болгарський перець – 2 шт.

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Приготування:

  1. Броколі відварити, нарізати.
  2. Збити яйце, додати борошно і сметану.
  3. Додати соду і оливкову олію. Замісити тісто.
  4. Викласти тісто на сковорідку, підсмажити.
  5. Нарізати болгарський перець, помідори, відварене куряче філе.
  6. Перевернути тісто на сковорідці.
  7. Курку, сир і перець викласти на корж у сковорідку.
  8. Готувати 2–3 хв.

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