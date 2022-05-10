В молодости все мечтают о большой груди. Но чем старше становятся обладательницы пышного бюста, тем больше они им недовольны. Вы тоже прячете свою грудь и избегаете декольте? Врач-гинеколог Людмила Шупенюк и тренер Игорь Обуховский подскажут, как сохранить красоту и здоровье груди. Что делать, чтоб грудь не обвисала, как восстановить форму после родов? Об этом и многом другом – в нашем материале.

Поможет ли бюстгальтер спастись от обвисания груди?

Если мы долго не используем те или иные связки нашего тела, они начинают ослабевать и перестают должным образом функционировать. Со связками на груди точно так же. Тренировка мышц — это не только занятия спортом. Достаточно давать груди двигаться, т. е. не носить все время бюстгальтер. Так мышцы будут постоянно в тонусе. Если же форму постоянно поддерживать искусственным образом, риск обвисания груди усиливается. Мышцы расслабляются, теряют эластичность и упругость.

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Что делать, если грудь сильно потеет?

С излишней потливостью зоны декольте поможет справиться кукурузный крахмал. Его можно использовать как присыпку для зон повышенной потливости. Добавьте в крахмал пару капель любого эфирного масла для приятного аромата. Также эксперт шоу Ольга Метельская раскрыла свой личный секрет борьбы с излишней потливостью. Для вас – рецепт домашнего дезодоранта.

Итак. Сначала готовим масляную основу: 2 ст. л. кокосового масла и 0,5 ч. л. пчелиного воска. Растапливаем составляющие на водяной бане. Теперь готовим сухую основу: 2 ст. л. пищевой соды и 2 ст. л. картофельного (или кукурузного) крахмала. Затем снимаем с водяной бани масляную основу и добавляем в нее, аккуратно перемешивая, сухую основу. В конце добавляем 20 капель эфирного масла мирта. Перемешиваем ингредиенты до состояния однородной массы, перекладываем в пустую емкость и прячем в холодильник.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Эфирное масло мирта имеет антибактериальные свойства, защищает от вирусов, повышает эластичность кожи, способствует регенерации эпителия.

Как вернуть упругий бюст после родов?

Основная причина потери формы бюста – это резкое прекращение кормления ребенка. В этом случае жировая ткань груди не успевает восстановиться, и грудь становится обвислой. При благоприятном прохождении этого процесса, грудь восстанавливает свою форму и размер в течение года. Поэтому отучать нужно постепенным уменьшением количества кормлений. Также контрастные водные процедуры помогут восстановить форму груди быстрее. Они улучшают кровообращения в тканях груди. Также очень важна правильная осанка. Часто бюст приобретает несоблазнительный вид из-за того, что женщина сутулится. Следите за осанкой, это тоже тренирует грудь.

Как похудеть, чтобы грудь не потерялась?

Главная причина резкой «потери» груди – это резкое похудение, а также радикальные диеты. Если ваше похудание будет постепенным и подкрепленным физическими упражнениями, грудь не потеряет в объеме и форме.

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Какой бюстгальтер подходит для занятий спортом?

Однозначно, это фитнес-бюстгальтер. Они бывают двух видов: те, что утягивают грудь, и те, что ее поддерживают. Первые изготовляют из плотной эластичной ткани без разделения на чашечки. Этот тип бюстгальтера подойдет для девушек с маленьким размером груди. А вторые, уже с разделением на чашечки, подойдут барышням с пышной грудью. Лямки должны быть мягкими и широкими. Дополнительную поддержку для бюста обеспечит спина Т-образной формы. Выбирать нужно с сетчатыми вставками – они обеспечат дополнительную вентиляцию и комфорт во время упражнений. Также спортивный бюстгальтер нужно одевать не только для занятий спортом, а и для выполнения домашних дел, связанных с активной физической нагрузкой. Это уборка, работы на даче, в саду.

Video: Как сохранить красоту большой груди: советы экспертов Наши эксперты рассказали, как сохранить большую грудь красивой. Что делать, чтобы грудь не обвисала? Упражнения для груди – как восстановить форму после родов? И многое другое в материале