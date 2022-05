У молодості жінки мріють про великі груди. Але чим старшими стають власниці пишного бюста, тим більше вони ним незадоволені. Ви теж ховаєте свої груди і уникаєте декольте? Лікар-гінеколог Людмила Шупенюк і тренер Ігор Обуховський підкажуть, як зберегти красу і здоров’я грудей. Що робити, щоб груди не обвисали, як відновити форму після пологів? Про це та багато іншого – в нашому матеріалі.

Чи допоможе бюстгальтер врятуватися від обвисання грудей?

Якщо ми довго не тренуємо ті чи інші м’язи нашого тіла, вони слабшають і перестають належним чином функціонувати. Із грудними м’язами так само. Тренування м’язів – це не тільки заняття спортом. Достатньо давати грудям рухатися, тобто не носити весь час бюстгальтер. Так м’язи будуть постійно в тонусі. Якщо ж форму весь час підтримувати штучним чином, ризик обвисання грудей підвищується. М’язи розслабляються, втрачають еластичність та пружність.

Що робити, якщо груди сильно потіють?

Із зайвою пітливістю зони декольте допоможе впоратися кукурудзяний крохмаль. Його можна використовувати як присипку для зон активного потовиділення. Додайте в крохмаль пару крапель будь-якої ефірної олії для приємного аромату. Також експерт шоу Ольга Метельська розкрила свій особистий секрет боротьби із зайвою пітливістю. Для вас – рецепт домашнього дезодоранту.

Отже. Спочатку готуємо масляну основу: 2 ст. л. кокосового масла і 0,5 ч. л. бджолиного воску. Розтоплюємо складові на водяній бані. Тепер готуємо суху основу: 2 ст. л. харчової соди і 2 ст. л. картопляного (або кукурудзяного) крохмалю. Потім знімаємо з водяної бані масляну основу і додаємо в неї, акуратно перемішуючи, суху основу. Вкінці додаємо 20 крапель ефірної олії мирта. Перемішуємо інгредієнти до стану однорідної маси, перекладаємо в порожню місткість і ховаємо в холодильник.

ЦЕ ЦІКАВО. Ефірна олія мирта має антибактеріальні властивості, захищає від вірусів, підвищує еластичність шкіри, сприяє регенерації епітелію.

Як повернути пружний бюст після пологів?

Основна причина втрати форми бюсту – це різке припинення годування дитини. В цьому випадку жирова тканина грудей не встигає відновитися, і груди обвисають. При сприятливому проходженні цього процесу груди відновлюють свою форму і розмір протягом року. Тому відучувати потрібно поступовим зменшенням кількості годувань. Також контрастні водні процедури допоможуть відновити форму грудей швидше. Вони покращують кровообіг у тканинах молочних залоз. Дуже важлива правильна постава. Часто бюст набуває неспокусливого вигляду через те, що жінка сутулиться. Слідкуйте за поставою, це теж тренує груди.

Як схуднути, щоб не втратити груди?

Головна причина «втрати» грудей – це різке схуднення, а також радикальні дієти. Якщо ваше схуднення буде поступовим і підкріпленим фізичними вправами, груди не зменшаться в об’ємі та формі.

Який бюстгальтер підходить для занять спортом?

Однозначно, це фітнес-бюстгальтер. Вони бувають двох видів: ті, що втягують груди, і ті, що їх підтримують. Перші виготовляють з щільної еластичної тканини без поділу на чашечки. Цей тип бюстгальтера підійде для дівчат з маленьким розміром грудей. А другі, вже з поділом на чашечки, підійдуть жінкам з пишними грудьми. Лямки повинні бути м’якими та широкими. Додаткову підтримку для бюста забезпечить спинка Т-подібної форми. Вибирати потрібно з сітчастими вставками – вони забезпечать додаткову вентиляцію і комфорт під час вправ. Також спортивний бюстгальтер потрібно одягати не тільки для занять спортом, а й для виконання домашніх справ, пов’язаних з активним фізичним навантаженням. Це прибирання, роботи на дачі, в саду.

