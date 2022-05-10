Как приготовить напиток из кэроба — пошаговый рецепт

Диетический напиток из кэроба: полезно и вкусно
10.05.2022
Кэроб — это дерево, из плодов которого производят порошок для сладостей. Он по вкусу похож на какао, но очень сладкий. Порошок полезнее сахара и позволяет наслаждаться сладостями и следить за своей фигурой. Как заварить полезный напиток из кэроба, рассказываем в пошаговом рецепте.
Ингредиенты на две порции:
- 0,5 л молока
- 2 ст. л. кэроба
- 1/4 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. имбиря
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
- 1 ч. л. ванили
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Приготовление:
- Кэроб растворяем в воде или молоке из расчета на 50 мл жидкости — 1 ст. л. порошка. Молоко вливаем тоненькой струйкой, непрерывно помешивая. Размешиваем до однородной консистенции.
- Доводим напиток до кипения. Когда он начинает пениться, добавляем пряности и даем настояться 5-10 мин.
Приятного аппетита!
Video: Диетический напиток из кэроба: полезно и вкусно
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