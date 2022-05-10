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Диетический напиток из кэроба: полезно и вкусно

10.05.2022

Кэроб — это дерево, из плодов которого производят порошок для сладостей. Он по вкусу похож на какао, но очень сладкий. Порошок полезнее сахара и позволяет наслаждаться сладостями и следить за своей фигурой. Как заварить полезный напиток из кэроба, рассказываем в пошаговом рецепте.

Как приготовить напиток из кэроба — пошаговый рецепт

Ингредиенты на две порции:

  • 0,5 л молока
  • 2 ст.  л. кэроба
  • 1/4 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. имбиря
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха
  • 1 ч. л. ванили

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Приготовление:

  1. Кэроб растворяем в воде или молоке из расчета на 50 мл жидкости — 1 ст. л.  порошка. Молоко вливаем тоненькой струйкой, непрерывно помешивая. Размешиваем до однородной консистенции.
  2. Доводим напиток до кипения. Когда он начинает пениться, добавляем пряности и даем настояться 5-10 мин.

Приятного аппетита!

Video: Диетический напиток из кэроба: полезно и вкусно

Напиток из кэроба - диетическая и вкусная замена горячему шоколаду. Как заварить полезный напиток из кэроба, рассказываем в пошаговом рецепта

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