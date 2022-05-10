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Дієтичний напій з кероба: корисно та смачно

10.05.2022

Кероб — це дерево, з плодів якого виробляють порошок для солодощів. Він за смаком схожий на какао, але дуже солодкий. Порошок корисніший за цукор і дозволяє насолоджуватися смаколиками та слідкувати за своєю фігурою. Як заварити напій із кероба, розповідаємо в покроковому рецепті.

Як приготувати напій з кероба – покроковий рецепт

Інгредієнти на дві порції:

  • 0,5 л молока
  • 2 ст. л. кероба
  • 1/4 ч. л. кориці
  • 0,5 ч. л. сухого імбиру
  • 1/4 ч. л. мускатного горіха
  • 1 ч. л. ванілі

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Приготування:

  1. Кероб розчиняємо у воді або молоці з розрахунку на 50 мл рідини — 1 ст. л. порошку. Молоко вливаємо тоненькою цівкою, безперервно помішуючи.
  2. Розмішуємо до однорідної консистенції.
  3. Доводимо напій до кипіння. Коли він починає пінитися, додаємо прянощі та даємо настоятися 5-10 хв.

Смачного!

Video: Дієтичний напій з кероба: корисно та смачно

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