Вы не любите куриный шашлык, поскольку мясо постоянно получается сухим? Это больше не проблема! Читайте, как приготовить удивительный ореховый маринад для куриного филе для шашлыка! Отныне шашлык из куриных грудок станет вашим любимым блюдом на мангале!

Ингредиенты для куриного шашлыка:

Филе курицы (куриные грудки) – 1 кг

Грецкие орехи — 150 г

Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное – 50 мл

Чеснок — полголовки

Лимон – ½ шт.

Специи – шафран, кинза, хмели-сунели, зира

Соль, перец – по вкусу

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Готовим самый вкусный маринад к шашлыку из курицы:

Чеснок растереть на мелкой тёрке, измельчить репчатый лук. Орехи обжарить и мелко растолочь. Смешать ингредиенты и залить растительным маслом, тщательно перемешать. Добавить специи.

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Готовим шашлык из куриных грудок:

Филе курицы подготовить и нарезать небольшими порционными кусочками. Натереть куриное филе маринадом, выложить плотно в ёмкость и оставить на 30 минут. Промаринованное филе посолить, приправить перцем, немного помять руками, чтобы оно впитало специи. Нанизать на шампур и жарить над горячими углями до готовности. Подавать с овощным салатом.

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Бонус: рецепт соуса к шашлыку

Вам понадобится: пучок кинзы, базилика, 300 г вяленых помидоров, лук, перец чили, чеснок, соль и сахар по вкусу. Взбить ингредиенты в блендере до однородной массы.

Приятного аппетита!

Video: Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово Как приготовить маринад для шашлыка из курицы? Рецепт самого вкусного маринада вы найдете в нашем материале

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