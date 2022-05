Ви не любите курячий шашлик, оскільки м’ясо постійно виходить сухим? Це більше не проблема! Читайте, як приготувати дивовижний горіховий маринад для курячого філе для шашлику! Відтепер шашлик з курячих грудок стане вашою улюбленою стравою на мангалі!

Інгредієнти для курячого шашлику:

Більше на тему: Шашлик в гранатовому соці

Готуємо найсмачніший маринад до шашлику з курки:

Більше на тему: Універсальний маринад для шашлику на кефірі

Готуємо шашлик з курячих грудок:

Більше на тему: Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна

Бонус: рецепт соусу до шашлику

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.