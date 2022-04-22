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Рецепт кулича без дрожжей

22.04.2022

Приближается Пасха, и мы подобрали для вас рецепт кулича быстро и просто. Классический кулич готовить довольно долго, ведь тесту нужно несколько раз подойти, прежде чем можно будет приступать к выпеканию. Но обязательно ли тратить полдня на тесто на пасху? Суперфиналист 7 сезона «МастерШеф» Михаил Грушецкий поделился рецептом «быстрого» кулича, который можно приготовить всего за полтора часа.

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пасха 2020

Ингредиенты:

  • мука – 2 ст.
  • сахар – ½ ст.
  • яйца – 3 шт.
  • растительно-сливочная смесь – 100 г
  • вишня сушеная – 50 г
  • клюква сушеная – 50 г
  • сливки 30% (густые) – 2–3 ст. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • коньяк – 2 ст. л.
  • лимон – 1 шт.
  • миндальные хлопья
  • панировочные сухари

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Приготовление:

  1. Просеять муку.
  2. Отделить желтки от белков, по отдельности взбить с сахаром.
  3. Смешать взбитые желтки с растопленной растительно-сливочной смесью, затем добавить взбитые белки.
  4. Выливаем полученную смесь в муку, добавляем сливки, вишню, клюкву и миндальные хлопья, солим тесто и вымешиваем.
  5. Вливаем в тесто коньяк.
  6. Цедру лимона натираем на терке, а лимонным соком (1 ст. л.) гасим соду, добавляем все это в тесто и замешиваем.
  7. Теперь тесто должно подойти – для этого накрываем его полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.
  8. Обильно смазать формы для выпекания растительно-сливочной смесью, присыпать сухарями.
  9. Выложить тесто в форму приблизительно на 2/3 объема. Выпекать 40 минут при температуре 180 °С.

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Video: Рецепт кулича без дрожжей

Рецепт кулича без дрожжей на Пасху 2022, который можно приготовить за полтора часа и для которого не нужно вымешивать тесто. Рецепт кулича без дрожжей на Пасху - в материале

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