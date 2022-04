Наближається Великдень, і ми підготували для вас рецепт паски швидко та просто. Класичну паску готувати досить довго, адже тісту треба кілька разів підійти, перш ніж можна буде ставати до випікання. Але чи обов’язково витрачати півдня на тісто на паску? Суперфіналіст 7 сезону «МастерШеф» Михайло Грушецький поділився рецептом «швидкої» паски, яку можна приготувати лише за півтори години.

Більше на тему: Рецепт паски Краффін

Складові:

Більше на тему: Паска – рецепт

Приготування:

Більше на тему: Глазур для пасок, яка не обсипається

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.