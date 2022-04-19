Как сделать ноги длиннее: комплекс упражнений
Мечтаете о длинных ногах, но природа ими не наградила? Некоторые утверждают, что можно удлинить ноги на целых 5 сантиметров! Звездный тренер Ксения Слюсарь-Литвинова рассказала, как сделать ноги длинными и стройными при помощи безопасных упражнений.
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Разминка – побегайте на месте в течение нескольких минут. Высоко поднимайте колени.
Упражнение 1. Выпады в сторону с ударом
Выполнять выпады в сторону с ударом по 20 раз на каждую ногу в удобном темпе. Приседание выполняется на вдохе, удар ногой – на выходе.
Упражнение способствует подтяжке боковой и внутренней поверхностей бедра.
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Упражнение 2. Выпады вперед с ударом
Выполнить присед с выпадом по 5 на одну ногу, по 5 на другую. Повторить. Старайтесь приседать максимально низко.
Упражнение убирает «ушки», прорабатывает внутреннюю поверхность бедра.
Упражнение 3. Приседания с опорой на стену
Исходное положение: туловище прямое, ноги на ширине плеч. Приподняться на носках и медленно приседать до образования прямого угла между коленями и полом, спину держать ровно. Поможет в этом опора спиной о стену.
Упражнение визуально вытягивает икры и прокачивает прямую мышцу бедра. Также подтягивает ягодицы.
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Упражнение 4. Лодочка
Лечь на коврик на живот, одновременно поднять руки и ноги, потянуться.
Упражнение «лодочка» важно для осанки, ведь прямая спина тоже добавляет роста.
Запомните: этот комплекс упражнений, направленый на то, как сделать ноги длиннее в домашних условиях, помогает похудеть, и эффект увеличения длины визуальный, а не фактический. Но этого достаточно для поднятия самооценки! Будьте здоровы!