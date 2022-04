Мрієте про довгі ноги, але природа ними не нагородила? Деякі стверджують, що можна подовжити ноги на цілих 5 сантиметрів! Зірковий тренер Ксенія Слюсар-Литвинова розповіла, як зробити ноги довгими і стрункими за допомогою безпечних вправ.

Розминка – побігати на місці протягом декількох хвилин. Високо піднімайте коліна.

Виконувати випади в сторону з ударом по 20 разів на кожну ногу в зручному темпі. Присідання виконується на вдиху, удар ногою – на виході.

Вправа сприяє підтяжці бокової та внутрішньої поверхонь стегна.

Виконати присід з випадом по 5 на одну ногу, по 5 на іншу. Повторити. Намагайтеся присідати максимально низько.

Вправа прибирає «вушка», опрацьовує внутрішню поверхню стегна.

Початкове положення: тулуб прямий, ноги на ширині плечей. Піднятися на носках і повільно присідати до досягнення прямого кута між колінами і підлогою, спину тримати рівно. Допоможе в цьому опора спиною на стіну.

Вправа візуально витягує ікри і прокачує прямий м’яз стегна. Також підтягує сідниці.

Лягти на килимок на живіт, одночасно підняти руки і ноги, потягнутися.

Вправа «човник» важлива для постави, адже пряма спина теж додає зросту.

Запам’ятайте: цей комплекс вправ, спрямований на те, щоб зробити ноги довшими в домашніх умовах, допомагає схуднути, а ефект збільшення довжини візуальний, а не фактичний. Але цього достатньо для підняття самооцінки! Будьте здорові!

