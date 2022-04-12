Великий пост – это возможность очистить свой организм и вдохнуть в него новые силы. Но многие люди не знают, как правильно поститься. Какие продукты можно употреблять? От чего придется отказаться? Чем заменить мясо в Великий пост? Как поститься без вредя для здоровья? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем материале. Известный диетолог даст несколько незаменимых советов, которые помогут придерживаться поста и оставаться здоровыми!

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Чем заменить мясо

Животные белки являются основным материалом для роста, развития и обновления организма. Белки расходуются на построение клеток крови: эритроцитов и гемоглобина, ферментов и гормонов, принимают активное участие в выработке защитных факторов – антител. При недостаточном содержании белка в организме могут развиться тяжелые нарушения (гипотрофия, анемия), чаще возникают острые респираторные заболевания, которые принимают затяжное течение.

Чтобы во время поста вам было легко отказаться от продуктов, содержащих животный белок, следует его заменить на растительный. При этом надо учитывать, что если белок животного происхождения усваивается на 90%, то растительный белок лишь на 60-70%. Так что очень важно правильно подобрать продукты. Например, в сое, фасоли, горохе и сушеных грибах белка больше, чем в мясе и сыре. В обычной гречневой каше белков столько же, сколько в яйцах. Не забывайте, что белок грибов хуже всего усваивается организмом, поэтому мы им только можем разнообразить свой рацион.

Как разнообразить рацион

Несмотря на то, что пост перед Пасхой считается строгим, это совершенно не говорит о том, что вы должны голодать. Для того, чтобы разнообразить свой ежедневный рацион, включите в него витаминные продукты: тыкву, сельдерей, черную редьку, капусту, яблоки – продукты, в которых витамины сохраняются даже весной. Весной также можно найти черемшу, которая обладает полезными микроэлементами.

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Как избежать сухости кожи

Зачастую во время поста у многих появляются проблемы с кожей! А это все потому, что они неправильно продумывают свой рацион и ограничивают себя больше, чем это необходимо. Ведь отказавшись от мясных и молочных продуктов, вы лишаете себя жиров, которые отвечают за эластичность кожи и ее здоровый вид. Также они входят в состав клеток мозга человека и влияют на усвоение необходимых для жизнедеятельности организма жирорастворимых витаминов, нормализуют работу репродуктивной функции. А жиры есть в продуктах, которые разрешены в пост! Например, это орехи и растительные нерафинированные масла — подсолнечное, кукурузное, льняное, оливковое.

Как не поправиться из-за мучного

Главное правило поста – рацион должен быть разнообразным! Ваша порция еды во время поста не должна превышать привычную для вас порцию. Если вы замените мясо таким же количеством сои, то вы не будете набирать килограммы. Также нужно есть постные супы, борщи, каши, овощи и фрукты. А вот вареньем, мучным и картошкой не стоит злоупотреблять как во время поста, так и после.

Как избавиться от раздражительности

Во время поста люди часто со временем становятся более раздражительными, а все дело в том, что они вовсе исключают из рациона витамины группы В. Грецкие орехи, изюм, тыква, гречневая и перловая каши – это те продукты, в которых содержится этот витамин. Так что сделайте именно эти продукты основой своего рациона, а не картошку и консервацию.

И не забывайте, что выходить из поста необходимо постепенно, это еще важнее, чем готовиться к нему! Если вы сразу же накинетесь на еду, которую не употребляли в течение 40 дней, то для организма это будет настоящий стресс! А кроме того, это может привести к возникновению панкреатита! Так что питайтесь с умом как во время поста, так и после, и вы будете здоровыми и полны сил.

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