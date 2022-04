Великий піст – це можливість очистити свій організм і вдихнути в нього нові сили. Але багато людей не знають , як правильно поститися . Які продукти можна вживати ? Від чого доведеться відмовитися? Чим замінити м’ясо у Великий піст ? Як поститись без шкоди для здоров’я ? Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете у нашому матеріалі . Відомий дієтолог дасть кілька незамінних порад , які допоможуть дотримуватися посту і залишатися здоровими !

Тваринні білки є основним матеріалом для росту, розвитку та оновлення організму. Білки витрачаються на побудову клітин крові: еритроцитів і гемоглобіну, ферментів і гормонів, беруть активну участь у виробленні захисних факторів – антитіл. При недостатньому вмісті білка в організмі можуть розвинутися важкі порушення (гіпотрофія, анемія), частіше виникають гострі респіраторні захворювання, які характеризуються затяжним перебігом.

Щоб під час посту вам було легко відмовитися від продуктів, що містять тваринний білок, слід його замінити на рослинний. При цьому треба враховувати, що якщо білок тваринного походження засвоюється на 90%, то рослинний білок лише на 60-70%. Тож дуже важливо правильно підібрати продукти. Наприклад, в сої, квасолі, горосі та сушених грибах білка більше, ніж у м’ясі і сирі. У звичайній гречаній каші білків стільки ж, скільки в яйцях. Не забувайте, що білок грибів найгірше засвоюється організмом, тому ми ним тільки можемо урізноманітнити свій раціон.

Незважаючи на те, що піст перед Пасхою вважається строгим, це абсолютно не говорить про те, що ви повинні голодувати. Для того, щоб урізноманітнити свій щоденний раціон, включіть в нього вітамінні продукти: гарбуз, селеру, чорну редьку, капусту, яблука – це продукти, в яких вітаміни зберігаються навіть навесні. У весняний період також можна знайти черемшу, до складу якої входить багато корисних мікроелементів.

Найчастіше під час посту в багатьох з’являються проблеми зі шкірою! А це все тому, що вони неправильно продумують свій раціон і обмежують себе більше, ніж це необхідно. Адже відмовившись від м’ясних і молочних продуктів, ви позбавляєте себе жирів, які відповідають за еластичність шкіри та її здоровий вигляд. Також вони входять до складу клітин мозку людини і впливають на засвоєння необхідних для життєдіяльності організму жиророзчинних вітамінів, нормалізують роботу репродуктивної функції. А жири є в продуктах, які дозволені в піст! Наприклад, це горіхи і рослинні нерафіновані олії – соняшникова, кукурудзяна, лляна, оливкова.

Головне правило посту – раціон повинен бути різноманітним! Ваша порція їжі під час посту не повинна перевищувати звичну для вас порцію. Якщо ви заміните м’ясо такою ж кількістю сої, то ви не будете набирати кілограми. Також потрібно їсти пісні супи, борщі, каші, овочі та фрукти. А ось варенням, борошняними виробами і картоплею не варто зловживати як під час посту, так і після.

Під час посту люди часто з часом стають більш дратівливими, а вся справа в тому, що вони зовсім виключають з раціону вітаміни групи В. Волоські горіхи, родзинки, гарбуз, гречана і перлова каші – це ті продукти, в яких міститься цей вітамін. Тож зробіть саме ці продукти основою свого раціону, а не картоплю та консервацію.

І не забувайте, що виходити з посту необхідно поступово, це ще важливіше, ніж готуватися до нього! Якщо ви відразу ж накинетеся на їжу, яку не вживали протягом 40 днів, то для організму це буде справжнм стресом! А крім того, це може призвести до виникнення панкреатиту! Тож харчуйтеся з розумом як під час посту, так і після, і ви будете здоровими і повними сил.

