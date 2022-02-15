Антипростудный суп из тыквы: рецепт приготовления
15.02.2022
Антипростудный суп из тыквы станет вашим спасением в холодное время года. В нем много полезных веществ и витаминов, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от простуды. Скорее читайте рецепт от эксперта «Все буде добре» Олега Ковальчука, как приготовить суп из тыквы, в нашем материале!
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Ингредиенты для антипростудного супа из тыквы:
- Курица – 400 г
- Тыква – 300 г
- Айва – 1 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень сельдерея – 100 г
- Петрушка – пуч.
- Имбирь (свежий) – 1 ч. л.
- Тмин – ½ ч. л.
- Карри – 1 ч. л.
- Красный острый молотый перец – ½ ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Растительное масло для жарки
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Приготовление:
- Куриное филе порезать кусочками и варить на маленьком огне в течение 10 минут.
- Очистить и измельчить лук.
- Чеснок и свежий имбирь натереть на мелкой терке.
- Морковь очистить и натереть на терке.
- Тыкву и айву нарезать небольшими кубиками.
- На растительном масле обжарить лук, имбирь и чеснок.
- Добавить морковь, корень сельдерея и айву. Жарить еще 5 минут.
- В кастрюлю с куриным бульоном добавить обжаренные овощи, айву.
- Суп довести до кипения, затем варить еще 10 минут.
- Добавить специи, лимонный сок, измельченную петрушку.
- Варить еще 10 минут.
- Подавать суп с зеленью петрушки и дольками лимона.
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