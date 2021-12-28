Как правильно и красиво заправлять кровать: советы горничной отеля
28.12.2021
А вы знаете, как правильно и красиво заправлять кровать? В студии «Все буде добре» профессиональная горничная 5-звездочного отеля рассказала, как правильно застилать кровать, чтобы это было эстетично и практично, и как научиться быстро делать «госпитальные уголки»!
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Заправить кровать быстро и красиво поможет метод «госпитальных уголков», которым пользуются в отелях и госпиталях.
Пошаговая инструкция как сделать «госпитальные уголки»:
- Расстелите простынь. Заправьте ее под матрас спереди. Излишки простыни на углу оттяните в незаправленную сторону на 90 градусов.
- Пальцем проведите воображаемую линию под углом 45 градусов к вертикальному ребру матраса. Сложите уголок по этой линии. И оба слоя заправьте под матрас. Расправьте складки, образовавшиеся в ходе застилки.
- Повторите все действия с другими углами.
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Преимущества техники «госпитальных уголков»:
- Скорость застилки (в 3 раза быстрее, чем при обычных техниках).
- Статичность постели: белье не заминается и не вытягивается из-под матраса.
Video: Как правильно и красиво заправлять кровать: советы горничной отеля
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