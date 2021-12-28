А ви знаєте, як правильно та красиво заправляти ліжко? У студії «Все буде добре» професійна покоївка 5-зіркового готелю розповіла, як правильно застеляти ліжко, щоб це було естетично й практично, і як навчитися швидко робити «госпітальні куточки»!

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Заправити ліжко швидко та красиво допоможе метод «госпітальних куточків», яким користуються в готелях і госпіталях.

Покрокова інструкція як зробити «госпітальні куточки»:

Розстеліть простирадло. Заправте його під матрац спереду. Надлишки простирадла на кутках ліжка розтягніть в незаправлений бік на 90 градусів. Пальцем проведіть уявну лінію під кутом 45 градусів до вертикального ребра матраца. Складіть куточок по цій лінії та обидва шари заправте під матрац. Розправте складки, що утворилися в ході застилання. Повторіть всі дії з іншими куточками.

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Переваги техніки «госпітальних куточків»:

Швидкість застилання (втричі швидше, ніж при звичайних техніках).

Статичність ліжка: білизна не мнеться і не витягується з-під матраца.

Video: Як правильно та красиво заправляти ліжко: поради покоївки готелю Як правильно та красиво заправляти ліжко? Професійна покоївка готелю розповіла, як правильно застеляти ліжко, щоб це було красиво та естетично

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