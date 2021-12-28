Як правильно та красиво заправляти ліжко: поради покоївки готелю
28.12.2021
А ви знаєте, як правильно та красиво заправляти ліжко? У студії «Все буде добре» професійна покоївка 5-зіркового готелю розповіла, як правильно застеляти ліжко, щоб це було естетично й практично, і як навчитися швидко робити «госпітальні куточки»!
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Заправити ліжко швидко та красиво допоможе метод «госпітальних куточків», яким користуються в готелях і госпіталях.
Покрокова інструкція як зробити «госпітальні куточки»:
- Розстеліть простирадло. Заправте його під матрац спереду. Надлишки простирадла на кутках ліжка розтягніть в незаправлений бік на 90 градусів.
- Пальцем проведіть уявну лінію під кутом 45 градусів до вертикального ребра матраца. Складіть куточок по цій лінії та обидва шари заправте під матрац. Розправте складки, що утворилися в ході застилання.
- Повторіть всі дії з іншими куточками.
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Переваги техніки «госпітальних куточків»:
- Швидкість застилання (втричі швидше, ніж при звичайних техніках).
- Статичність ліжка: білизна не мнеться і не витягується з-під матраца.
Video: Як правильно та красиво заправляти ліжко: поради покоївки готелю
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