А ви знаєте, як правильно та красиво заправляти ліжко? У студії «Все буде добре» професійна покоївка 5-зіркового готелю розповіла, як правильно застеляти ліжко, щоб це було естетично й практично, і як навчитися швидко робити «госпітальні куточки»!

Заправити ліжко швидко та красиво допоможе метод «госпітальних куточків», яким користуються в готелях і госпіталях.

