Пирожки на День святого Николая: рецепт
15.12.2021
Хотите сделать детишкам сюрприз и порадовать их особенным и таинственным десертом в День святого Николая? Пирожки для этого праздника можно приготовить как угощение для детей и взрослых или даже как подарок. Читайте рецепт пирожков на День святого Николая со свеклой и клюквой.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 500 мл
- Сухие растворимые дрожжи – 7 г
- Растительное масло – 100 мл
- Сахар – 300 г
Ингредиенты для начинки:
- Свекла варёная – 0,5 кг,
- Сахар – 200 г
- Клюква – 300 г
- Крахмал картофельный – 1,5 ст. л.
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Приготовление теста:
- В подогретом молоке растворите дрожжи, добавьте яйца, муку, масло и сахар.
- Замесите крутое тесто. Оставьте в теплом месте на полчаса.
- Сформируйте пирожки, сверху помажьте яйцом.
- Выпекайте их 40 минут при 180 градусах.
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Приготовление начинки:
- Отварную свеклу натрите на крупной терке. Клюкву перетрите с сахаром.
- Варите смесь 10 минут на медленном огне.
- Затем добавьте крахмал, охладите. Смешайте натертую свеклу с соусом из клюквы.
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