Пиріжки на День святого Миколая: рецепт
15.12.2021
Хочете зробити дітлахам сюрприз і потішити їх особливим і таємничим десертом у День святого Миколая? Пиріжки для цього свята можна приготувати як частування для дітей і дорослих або навіть як подарунок. Читайте рецепт пиріжків на День святого Миколая з буряком і журавлиною.
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Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 500 г
- Яйця – 4 шт.
- Молоко – 500 мл
- Сухі розчинні дріжджі – 7 г
- Рослинна олія – 100 мл
- Цукор – 300 г
Інгредієнти для начинки:
- Буряк варений – 0,5 кг
- Цукор – 200 г
- Журавлина – 300 г
- Крохмаль картопляний – 1,5 ст. л.
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Приготування тіста:
- У підігрітому молоці розчиніть дріжджі, додайте яйця, борошно, масло і цукор.
- Замісіть круте тісто. Залиште у теплому місці на півгодини.
- Сформуйте пиріжки, зверху помажте яйцем.
- Випікайте їх 40 хвилин при 180 градусах.
Приготування начинки:
- Відварений буряк натріть на крупній тертці. Журавлину перетріть з цукром.
- Варіть суміш 10 хвилин на повільному вогні.
- Потім додайте крохмаль, охолодіть. Змішайте натертий буряк з соусом із журавлини.
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