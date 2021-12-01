Маска из козьего молока: средство от мимических морщин в домашних условиях
Вкусное козье молоко может заменить ботокс в борьбе за молодость, утверждает певица Ангелина Завальская. Она поделилась рецептом маски, которая поможет разгладить мимические морщины всего за две недели!
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В белке козьего молока преобладает бета-казеин, который отвечает за регенерацию клеток в эпидермисе и защищает верхние слои от сухости. Молекулы козьего молока очень маленькие, поэтому способны проникать даже в глубокие слои эпидермиса, способствуя обновлению кожи.
Льняное семя повышает эластичность кожи.
Оливковое масло содержит витамин Е, который продлевает молодость кожи.
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Ингредиенты:
- Козье молоко – 150 мл.
- Льняное семя – 3 ст. л.
- Молоко – 0,5 ст. л.
- Мед – 0,5 ст. л. (можно заменить яичным желтком)
- Оливковое масло – 0,5 ст. л.
- Витамин А – 0,5 ст. л.
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Пошаговая инструкция:
- Козье молоко подогрейте до температуры 30 °С на водяной бане.
- Льняное семя измельчите с помощью ступки в порошок.
- Смешайте полученную массу с молоком.
- Добавьте мед, оливковое масло и витамин А.
- Всё тщательно перемешайте.
Использовать маску нужно два раза в неделю. Длительность курса: две недели.
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Важно: маску нельзя наносить днем перед выходом на улицу. Витамин А, который используется в маске, при контакте с солнцем вызывает химический ожог.
Перед использованием обязательно проведите аллерготест на запястье.
По окончанию курса раз в неделю повторяйте процедуру и вы забудете о мимических морщинах!