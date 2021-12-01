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Маска из козьего молока: средство от мимических морщин в домашних условиях

01.12.2021

Вкусное козье молоко может заменить ботокс в борьбе за молодость, утверждает певица Ангелина Завальская. Она поделилась рецептом маски, которая поможет разгладить мимические морщины всего за две недели!

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В белке козьего молока преобладает бета-казеин, который отвечает за регенерацию клеток в эпидермисе  и  защищает верхние слои от сухости. Молекулы козьего молока очень маленькие, поэтому способны проникать даже в глубокие слои эпидермиса, способствуя обновлению кожи.

Льняное семя повышает эластичность кожи.

Оливковое масло содержит витамин Е, который продлевает молодость кожи.

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Ингредиенты:

  • Козье молоко – 150 мл.  
  • Льняное семя – 3 ст. л.
  • Молоко – 0,5 ст. л.
  • Мед – 0,5 ст. л.  (можно заменить яичным желтком)
  • Оливковое масло – 0,5 ст. л.
  • Витамин А – 0,5 ст. л.

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Пошаговая инструкция:

  1. Козье молоко подогрейте до температуры 30 °С на водяной бане.
  2. Льняное семя измельчите с помощью ступки в порошок.
  3. Смешайте полученную массу с молоком.
  4. Добавьте мед, оливковое масло и витамин А.
  5. Всё тщательно перемешайте.

Использовать маску нужно два раза в неделю. Длительность курса: две недели.

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Важно: маску нельзя наносить днем перед выходом на улицу. Витамин А, который используется в маске, при контакте с солнцем вызывает химический ожог.

Перед использованием обязательно проведите аллерготест на запястье.

По окончанию курса раз в неделю повторяйте процедуру и вы забудете о мимических морщинах!

Video: Маска из козьего молока: средство от мимических морщин в домашних условиях

Маска из козьего молока - это отличное средство против мимических морщин. Читайте пошаговый рецепт маски из козьего молока для лица, которую легко сделать в домашних условиях

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