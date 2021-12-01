Маска з козячого молока: засіб від мімічних зморшок в домашніх умовах
Смачне козяче молоко може замінити ботокс в боротьбі за молодість, стверджує співачка Ангеліна Завальська. Вона поділилась рецептом маски, що допоможе розгладити мімічні зморшки всього за два тижні!
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У білку козячого молока переважає бета-казеїн, що відповідає за регенерацію клітин в епідермісі та захищає верхні шари від сухості. Молекули козячого молока дуже маленькі, тому здатні проникати навіть у глибокі шари епідермісу, сприяючи оновленню шкіри.
Лляне насіння підвищує еластичність шкіри.
Оливкова олія містить вітамін Е, що продовжує молодість шкіри.
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Складові:
- Козяче молоко – 150 мл.
- Лляне насіння – 3 ст. л.
- Молоко – 0,5 ст. л.
- Мед – 0,5 ст. л. (можна замінити яєчним жовтком)
- Оливкова олія – 0,5 ст. л.
- Вітамін А – 0,5 ст. л.
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Покрокова інструкція:
- Козяче молоко підігрійте до температури 30 °С на водяній бані.
- Лляне насіння подрібніть за допомогою ступки в порох.
- Змішайте отриману масу з молоком.
- Додайте мед, оливкову олію та вітамін А.
- Все ретельно перемішайте.
Використовувати маску потрібно двічі на тиждень. Тривалість курсу: два тижні.
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Важливо: маску не можна наносити вдень перед виходом надвір. Вітамін А, що використовується в масці, при контакті з сонцем викликає хімічний опік.
Перед використанням обов’язково проведіть алерготест на зап’ясті.
Завершивши курс, раз на тиждень повторюйте процедуру й ви забудете про мімічні зморшки!