Смачне козяче молоко може замінити ботокс в боротьбі за молодість, стверджує співачка Ангеліна Завальська. Вона поділилась рецептом маски, що допоможе розгладити мімічні зморшки всього за два тижні!

У білку козячого молока переважає бета-казеїн, що відповідає за регенерацію клітин в епідермісі та захищає верхні шари від сухості. Молекули козячого молока дуже маленькі, тому здатні проникати навіть у глибокі шари епідермісу, сприяючи оновленню шкіри.

Лляне насіння підвищує еластичність шкіри.

Оливкова олія містить вітамін Е, що продовжує молодість шкіри.

Складові:

Покрокова інструкція:

Використовувати маску потрібно двічі на тиждень. Тривалість курсу: два тижні.

Важливо: маску не можна наносити вдень ​​перед виходом надвір. Вітамін А, що використовується в масці, при контакті з сонцем викликає хімічний опік.

Перед використанням обов’язково проведіть алерготест на зап’ясті.

Завершивши курс, раз на тиждень повторюйте процедуру й ви забудете про мімічні зморшки!

