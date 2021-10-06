Варенье из мяты от Евгения Клопотенко
06.10.2021
Как сделать варенье из мяты? Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о самых распространенных ошибках во время приготовления мятного варенья! Рецепт, которым поделился победитель «МастерШеф»-6, позволит сделать отличные заготовки на зиму.
Больше по теме: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина
Варенье из мяты: рецепт
Ингредиенты:
- Мята – 400 г;
- Сахар – 400 г;
- Вода – 200 мл;
- Смесь для приготовления варенья (или агар-агар) – 20 г;
- Петрушка – 200 г;
- Шпинат – 200 г;
- Лимон – 1 шт.
Больше по теме: Помидорное варенье от Жени Клопотенко
Способ приготовления:
- Мяту нарезать, присыпать сахаром, добавить воду и оставить на 3 ч. Отжать выделившуюся жидкость.
- Добавить в жидкость смесь для варенья или агар-агар и варить 5-7 мин.
- Для зеленого варенья – измельчить петрушку и шпинат, добавить воду, отжать через марлю. Нагреть полученную жидкость до 80 °С. Процедить через вафельное полотенце, добавить полученный хлорофилл в варенье.
- Чтобы сделать заготовку на зиму – добавить в варенье сок 1 лимона и проварить 30 мин. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=