Как сделать варенье из мяты? Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о самых распространенных ошибках во время приготовления мятного варенья! Рецепт, которым поделился победитель «МастерШеф»-6, позволит сделать отличные заготовки на зиму.

Больше по теме: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина

Варенье из мяты: рецепт

Ингредиенты:

Мята – 400 г;

Сахар – 400 г;

Вода – 200 мл;

Смесь для приготовления варенья (или агар-агар) – 20 г;

Петрушка – 200 г;

Шпинат – 200 г;

Лимон – 1 шт.

Больше по теме: Помидорное варенье от Жени Клопотенко

Способ приготовления:

Мяту нарезать, присыпать сахаром, добавить воду и оставить на 3 ч. Отжать выделившуюся жидкость. Добавить в жидкость смесь для варенья или агар-агар и варить 5-7 мин. Для зеленого варенья – измельчить петрушку и шпинат, добавить воду, отжать через марлю. Нагреть полученную жидкость до 80 °С. Процедить через вафельное полотенце, добавить полученный хлорофилл в варенье. Чтобы сделать заготовку на зиму – добавить в варенье сок 1 лимона и проварить 30 мин. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ